"Танці з зірками 2020": партнерша Мельника прокомментировала вылет из шоу в шаге от полуфинала

Юля Ухина Люди 14:39, 16.11.2020

Украинская танцовщица Аделина Дели, которая покинула "Танці з зірками" в двенадцатом выпуске вместе с футболистом Сергеем Мельником, прокомментировала вылет из шоу. Девушка обратилась к поклонникам.

Так, на личной странице в Instagram, она поблагодарила за поддержку всех, кто верил в их пару. Также Аделина не забыла о тех, кто помогал с постановками и костюмами в течение всего пути на проекте.

"Хочу поблагодарить зрителей за то, что поддерживали и голосовали за нас. Ведь дойти до 12 эфира проекта – это уже большое достижение для нашей пары. Поблагодарить замечательного хореографа Ксению Горб, который всегда была рядом. Команду, которая работала над нашими номерами. Спасибо и нашим стилистам. Каждый мой наряд был безумно красив", – написала Дели.

Аделина Дели прокомментировала вылет из "Танців з зірками"
Instagram Аделины Дели

Как сообщал OBOZREVATEL, в двенадцатом выпуске шоу "Танці з зірками" украинская певица и участница проекта Надежда Мейхер исполнила зажигательный танец с известным хореографом Григорием Чапкисом.

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