"Танці з зірками-2020": названо имя второго судьи нового сезона шоу

Известный украинский хореограф Влад Яма рассказал, что уже в четвертый раз станет судьей главного танцевального шоу страны "Танці з зірками".

Об этом он сообщил в студии "Сніданку з 1+1". Влад также заинтриговал зрителей, отметив, что в четвертом сезоне танцевального шоу будет потрясающий звездный состав участников.

Влад Яма вновь станет судьей шоу "Танці з зірками" (Instagram Влада Ямы)

"По секрету вам скажу, что я знаю нескольких звезд, которые примут участие в новом сезоне "Танців з зірками", и это будет что-то невероятное. Мы уже окрестили этот сезон "платиновым". Я с нетерпением жду прямые эфиры, хочу удивляться и восхищаться сам, и чтобы такие же эмоции испытывали наши зрители. Я в предвкушении", – рассказал Яма.

Напомним: недавно Екатерина Кухар поделилась, что этой осенью также в четвертый раз будет оценивать танцевальное мастерство звезд в шоу "Танці з зірками".

Екатерина Кухар и Влад Яма (Instagram Екатерины Кухар)

Недавно организаторы "Танців з зірками" заявили о старте четвертого сезона шоу. Они отметили, что новый сезон будет поражать не только яркими звездными участниками, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.

Также в ближайшее время обещают назвать имена ведущих, танцоров и звездных участников четвертого сезона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что победителями третьего сезона "Танців з зірками" стали актриса Ксения Мишина и ее партнер – танцор и хореограф Женя Кот.