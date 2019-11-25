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25 ноября • обновлено в 11:47
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"Танці з зірками-2020": кто примет участие

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Едва в Украине завершился 6 сезон проекта "Танці з зірками" на канале "1+1", как зрители начали задаваться вопросом в соцсетях, кто же теоретически мог бы стать участником шоу в 2020 году.

OBOZREVATEL пробежался по списку украинских звезд, отбросив тех, кто уже танцевал в предыдущих сезонах шоу, и предлагает читателю также принять участие в голосовании (опрос ниже).

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Отметим, что в сети пока не было никакой информации о возможном старте проекта "Танці з зірками-2020". Однако 6 сезон выдался настолько активным и не похожим на все остальные, что зрители уверены — шоу получит продолжение.

"Танці з зірками-2020": кто примет участие

"1+1"

Напомним, что 6 сезон "Танців з зірками" запомнился ожесточенной женской борьбой. Победителем проекта стала актриса Ксения Мишина вместе с партнером Женей Котом. Более подробно о том, кто она такая и как боролась в шоу, читайте в отдельном материале. Второе место в этом году досталось гимнастке Анне Ризатдиновой, третье — актрисе Виктории Булитко.

Как сообщал OBOZREVATEL, каким был суперфинал шоу "Танці з зірками-2019'' — все подробности и видео выступлений в одном материале.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Тина Кароль Алексей Потапенко (Потап) MONATIK Регина Тодоренко Макс Барских Алексей Завгородний (Позитив) Катерина Осадча Юрий Горбунов Сергей Притула Ольга Фреймут Светлана Лобода
Место
Украина
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