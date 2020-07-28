"Танці з зірками 2020": кто примет участие в новом сезоне и что о них известно
Уже этой осенью на канале "1+1" стартует четвертый сезон шоу "Танці з зірками". Незадолго до премьеры авторы нового сезона запустили традиционный челлендж, в рамках которого украинские знаменитости приглашают друг друга принять участие в проекте.
В связи с этим OBOZREVATEL публикует перечень знаменитостей и известных танцовщиков, которые выйдут на паркет и поборются за кубок победителей (материал будет обновляться по мере появления новых имен).
Певец Олег Винник стал первым участником нового сезона шоу "Танці з зірками", который и запустил челлендж по приглашению на паркет следующих знаменитостей. Его партнером в шоу будет хореографом Еленой Шоптенко, на счету которой уже есть победа на проекте с Владимиром Зеленским.
"Танцевать – для меня одна из самых сложных вещей в жизни. Поэтому, чтобы достичь результатов, нужно много работать и слушать свою партнершу. Аленка прекрасно справляется с ролью тренера. Муза, которая все время вдохновляет идти только вперед. Круто, держа красоту в руках, чувствовать от нее силу и поддержку", – говорил он о партнерше.
Олег Винник – украинский поп-певец и настоящий секс-символ. За годы своей карьеры артист успел завоевать сердца огромного количества фанатов, а его песни "Вовчиця", "Нино" и другие уже давно стали народными хитами.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер приняла приглашение от Олега Винника и выйдет на паркет с чемпионом международных танцевальных турниров Кириллом Васюком. Для обоих партнеров участие в шоу "Танці з зірками" будет новым опытом.
Надежда Мейхер – одна из самых ярких солисток коллектива первого состава группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она работала на телеканале "СТБ" в качестве ведущей еженедельной программы "Невероятные истории любви". Сейчас артистка воспитывает двоих детей и уделяет внимание сольной певческой карьере.
Приглашение выйти на паркет певица, а также бывшая участница "ВИА Гры" Санта Димопулос приняла от Надежды Мейхер. Ее партнером в шоу будет уже известен зрителям и поклонникам проекта – хореограф, вице-чемпион Украины и мира по латиноамериканским танцам Макс Леонов.
Санта Димопулос – украинская модель, чемпионка мира по фитнесу, "Мисс Украина Вселенная-2006", певица, участница украинского проекта "Фабрика звезд-3", экс-солистка группы "ВИА Гра".
Актер Тарас Цымбалюк принял танцевальную эстафету от Санты Димопулос. Он поборется за кубок победителя вместе с хореографом Яной Заец. Она будет принимать участие в шоу во второй раз – во втором сезоне обновленного проекта с Иракли Макацария она заняла третье место.
Тарас Цымбалюк – популярный украинский актер. Наибольшую известность он получил благодаря кинокартинам: "Черный ворон", "Крепостная", "Спіймати Кайдаша". Его фильмография насчитывает более 20 съемок в фильмах и сериалах.
Тарас Цымбалюк передал эстафету коллеге "по цеху" – актрисе Дарьи Петрожицкой. Она будет покорять проект с танцором Игорем Гелуненко. Для обоих участие на "Танцях з зірками" будет первым.
Дарья Петрожицкая – украинская актриса театра и кино. Получила известность благодаря роли Лизы в сериале "Папик". Девушка также является финалисткой вокального шоу "Голос страны".
Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина приняла приглашение от Дарье Петрожицкой и выйдет на сцену вместе с хореографом Дмитрием Жуком, который уже в четвертый раз будет принимать участие в "Танцях".
Юлия Санина – фронтвумен украинской популярной группы The Hardkiss. В 2014 году коллектив выпустил свой дебютный студийный альбом "Stones and Honey". В 2017 году Санина стала наставницей талант-шоу "X-Фактор". В конце 2019 года артистка записала песню "Вільна" в дуэте с Тиной Кароль.
Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, которая приняла танцевальную эстафету от Юлии Саниной, во время шоу будет бороться за победу с хореографом Дмитрием Дикусаром. Он уже в третий раз будет принимать участие в шоу.
"Танец – это искусство. И я нашла идеального художника для этого полотна. Я бы даже сказала, мы оба интуитивно выбрали друг друга. Он уже помог мне преодолеть страх, и аккуратно раскрывает новую Славу", – заявляла Каминская.
Слава Каминская – солистка популярной украинской группы "НеАнгелы". В 2018 году она также попробовала себя в роли актрисы – сыграла бизнес-леди в фильме "Продюсер". В том же году стала участницей "Танців з зірками", однако во время репетиций она получила травму и покинула проект, не станцевав даже первый танец на паркете.
Также недавно телеведущий Дмитрий Танкович также принял традиционную эстафету #танціззіркаміchallenge от певицы Славы Каминской. Совсем скоро станет известно, с кем он станет в пару.
Дмитрий Танкович – популярный белорусский телеведущий в Украине. На телевидение впервые попал в 1999 году. Сотрудничество с украинским телеканалом СТБ у Дмитрия началось с первого сезона проекта "Украина имеет талант". В 2009 году вместе с Лилией Ребрик он стал ведущим талант-шоу "Танцюють всі-2". В 2011 году Танкович стал ведущим шоу "Танці з зірками". С 2018 года Дмитрий Танкович является одним из участников "Дизель Шоу" на телеканале ICTV.
К слову, Танкович бросил вызов сразу двум звездам – рэп-исполнительнице Alyona Alyona на фешн-дизайнеру Андре Тану. Уже скоро станет известно, согласятся ли знаменитости участвовать в шоу.
Отметим: уже известны имена трех представителей жюри на шоу, ими стали балерина Катерина Кухар, телезвезда Влад Яма и народный артист Украины, легендарный хореограф Григорий Чапкис. Имя четвертого судьи пока неизвестно.
Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы "Танцев со звездами" рассказали, что четвертый сезон будет поражать не только яркими звездными участниками, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.