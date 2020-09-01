"Танці з зірками 2020": когда смотреть онлайн второй эфир

В воскресенье, 6 августа, на телеканале "1+1" в 21:00 состоится второй эфир популярного проекта "Танці з зірками".

Традиционно в дебютном выпуске шоу не покинула ни одна из 14 пар. Однако уже во втором эфире станет известно, кого зрители больше не увидят на паркете как участника. OBOZREVATEL будет следить за событиями нового сезона "Танців з зірками" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, выступления звездных пар традиционно будут оценивать тройка звездных жюри: Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма. Ведущими нового сезона стали Тина Кароль и Юрий Горбунов. Скоро станет известно, кто будет встречать участников на балконе.

Жюри шоу "Танці з зірками" www.rbc.ua

Читайте на OBOZREVATEL, что известно о всех победителей предыдущих сезонов проекту "Танцы со звездами".

Напомним, телеведущая Ольга Фреймут и актриса Дарья Петрожицька не смогли полноценно принять участие в первом эфире, потому что заразились коронавирусом. Также на COVID-19 переболели их партнеры Илья Падзина и Игорь Гелуненко.

Полный список участников выглядит так:

Олег Винник и Елена Шоптенко

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Санта Димопулос и Максим Леонов

Тарас Цимбалюк и Яна Заяц

Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева

Alyona Аlyona и Юрий Гурич

Позитив (Алексей Завгородний) и Юлия Сахневич

Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Сергей Мельник и Аделина Дели

Арам Арзуманян и Антонина Руденко

Ольга Фреймут и Илья Падзина

Читайте подробнее о всех участниках нового сезона "Танців з зірками" в материале OBOZREVATEL.

Выступление Винника и Шоптенко в первом эфире скриншот

Анонс нового сезона "Танців з зірками": смотреть видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременного хореографа Илону Гвоздеву раскритиковали в сети за то, что она участвует в новом сезоне шоу "Танці з зрками". Также OBOZREVATEL пообщался с одним из участников "Танців з зірками" Арамом Арзуманяном: читайте интервью по ссылке.