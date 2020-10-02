"Танці з зірками 2020": когда смотреть онлайн шестой выпуск
В воскресенье, 4 октября, в 21:00 пройдет шестой выпуск шоу "Танці з зірками" на телеканале "1+1".
За победу в танцевальном проекте борьбу продолжили десять пар. Однако уже 4 октября станет известно, кто снова покинет шоу. OBOZREVATEL будет следить за трансляцией и рассказывать подробности шестого эфира.
Шестой выпуск посвятили украинским исполнителям. Так, пары будут танцевать под песни Тины Кароль, Мишель Андраде, TAYANNA, Гайтаны, Скрябина и других.
Читайте на OBOZREVATEL, что известно о всех победителей предыдущих сезонов проекта "Танці з зірками".
Выступления звездных пар традиционно будут оценивать тройка звездных жюри Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма. Также к ним присоединится судья-джокер, которым в шестом выпуске станет участник первого сезона "Танців з зірками" Юрий Ткач. А встречать участников на балконе будет певец Дзидзьо.
Полный список участников выглядит так:
Олег Винник и Алена Шоптенко
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
Санта Димопулос и Максим Леонов
Тарас Цимбалюк и Яна Заяц
Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко
Юлия Санина и Дмитрий Жук
Позитив (Алексей Завгородний) и Юлия Сахневич
Сергей Танчинец и Яна Цибульская
Сергей Мельник и Аделина Дели
Ольга Фреймут и Илья Падзина
Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам пятого выпуска "Танці з зірками" шоу покинули Арам Арзуманян и Тоня Руденко. Подробнее о том, как прошел пятый эфир читайте по ссылке.