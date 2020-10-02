"Танці з зірками 2020": когда смотреть онлайн шестой выпуск

В воскресенье, 4 октября, в 21:00 пройдет шестой выпуск шоу "Танці з зірками" на телеканале "1+1".

За победу в танцевальном проекте борьбу продолжили десять пар. Однако уже 4 октября станет известно, кто снова покинет шоу. OBOZREVATEL будет следить за трансляцией и рассказывать подробности шестого эфира.

Шестой выпуск посвятили украинским исполнителям. Так, пары будут танцевать под песни Тины Кароль, Мишель Андраде, TAYANNA, Гайтаны, Скрябина и других.

Читайте на OBOZREVATEL, что известно о всех победителей предыдущих сезонов проекта "Танці з зірками".

Выступления звездных пар традиционно будут оценивать тройка звездных жюри Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма. Также к ним присоединится судья-джокер, которым в шестом выпуске станет участник первого сезона "Танців з зірками" Юрий Ткач. А встречать участников на балконе будет певец Дзидзьо.

Полный список участников выглядит так:

Олег Винник и Алена Шоптенко

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Санта Димопулос и Максим Леонов

Тарас Цимбалюк и Яна Заяц

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Позитив (Алексей Завгородний) и Юлия Сахневич

Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Сергей Мельник и Аделина Дели

Ольга Фреймут и Илья Падзина

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам пятого выпуска "Танці з зірками" шоу покинули Арам Арзуманян и Тоня Руденко. Подробнее о том, как прошел пятый эфир читайте по ссылке.