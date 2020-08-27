"Танці з зірками 2020": когда первый эфир, кто участвует в новом сезоне и что станцуют пары
В воскресенье, 30 августа, на телеканале "1+1" стартует новый сезон популярного проекта "Танці з зірками". Первый прямой эфир начнется в 21:00 по Киеву.
OBOZREVATEL рассказывает, чем удивит главный танцевальный проект страны в 2020 году, кто примет участие в телевизионном соревновании и какие танцы представят пары (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Традиционно в первом эфире выступят 14 пар, которые продемонстрируют свои танцевальные навыки. Судить их выступления будет тройка звездных жюри, в состав которой вошли балерина Катерина Кухар и именитые хореографы Григорий Чапкис и Влад Яма.
Полный список участников выглядит следующим образом:
Олег Винник и Елена Шоптенко
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
Санта Димопулос и Максим Леонов
Тарас Цимбалюк и Яна Заяц
Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко
Юлия Санина и Дмитрий Жук
Слава Каминская и Дмитрий Дикусар
Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева
Alyona Аlyona и Юрий Гурич
Позитив (Алексей Завгородний) и Юлия Сахневич
Сергей Танчинец и Яна Цибульская
Сергей Мельник и Аделина Дели
Арам Арзуманян и Антонина Руденко
Ольга Фреймут и Илья Падзина
Читайте подробнее о всех участниках нового сезона "Танців з зірками" в материале OBOZREVATEL.
Примечательно, что одна из топовых хореографов проекта, партнерша ведущего Дмитрия Танковича будет принимать участие в шоу на восьмом месяце беременности.
Прямые эфиры четвертого сезона шоу традиционно будут проходить в павильоне на ВДНХ в Киеве. В связи с продолжением в Украине адаптивного карантина организаторы внесли изменения в условия пребывания зрителей на съемочной площадке проекта. Столы, за которыми будут сидеть зрители, будут расположены на расстоянии 1,5 метра друг от друга – за столом гости смогут разместиться по двое.
Какие танцы исполнят участники нового сезона "Танців з зірками"
Так, певица и молодая мама Санта Димопулос и Макс Леонов выполнят страстную самбу, которую участники прошлого сезона называли "самбой-убийцей". Участник групп MOZGI и "Время и Стекло" Позитив и Юлия Сахневич очаруют венским вальсом, шоумен и ведущий Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева зажгут на паркете ча-ча-ча. Актриса и бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Кирилл Васюк удивят румбой, в то время, как певец, и кумир миллионов Олег Винник и Алена Шоптенкопродемонстрируют страсть с помощью танго.
Актер Арам Арзуманян и Тоня Руденко станцуют фьюжн, фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина и Дмитрий Жук удивят ча-ча-ча, рэп-исполнительница Аlyona Аlyona и Юрий Гурич будут удивлять судей сальсой. Участник шоу "Холостяк" Сергей Мельник и Аделина Дели проживут историю в стиле танго, актер Тарас Цимбалюк и Яна Заяц очаруют контемперари, актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко продемонстрируют джайв, а телеведущая Оля Фреймут и Илья Падзина воплотят в жизни фокстрот.
Также этот стиль бального танца станцует пара Славы Каминской и Дмитрия Дикусара, а вот фронтмен группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец и Яна Цибульская будут удивлять вальсом.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременную хореографа Илону Гвоздеву раскритиковали в сети за то, что она участвует в новом сезоне шоу "Танці з зірками". Также OBOZREVATEL пообщался с одним из участником "Танці з зірками" Арамом Арзуманяном: читайте интервью по ссылке.