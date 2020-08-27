"Танці з зірками 2020": когда первый эфир, кто участвует в новом сезоне и что станцуют пары

В воскресенье, 30 августа, на телеканале "1+1" стартует новый сезон популярного проекта "Танці з зірками". Первый прямой эфир начнется в 21:00 по Киеву.

OBOZREVATEL рассказывает, чем удивит главный танцевальный проект страны в 2020 году, кто примет участие в телевизионном соревновании и какие танцы представят пары (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Традиционно в первом эфире выступят 14 пар, которые продемонстрируют свои танцевальные навыки. Судить их выступления будет тройка звездных жюри, в состав которой вошли балерина Катерина Кухар и именитые хореографы Григорий Чапкис и Влад Яма.

Участники нового сезона Санта Димопулос, Олег Винник и Надежда Мейхер 24 канал

Полный список участников выглядит следующим образом:

Олег Винник и Елена Шоптенко

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Санта Димопулос и Максим Леонов

Тарас Цимбалюк и Яна Заяц

Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева

Alyona Аlyona и Юрий Гурич

Позитив (Алексей Завгородний) и Юлия Сахневич

Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Сергей Мельник и Аделина Дели

Арам Арзуманян и Антонина Руденко

Ольга Фреймут и Илья Падзина

Читайте подробнее о всех участниках нового сезона "Танців з зірками" в материале OBOZREVATEL.

Примечательно, что одна из топовых хореографов проекта, партнерша ведущего Дмитрия Танковича будет принимать участие в шоу на восьмом месяце беременности.

Прямые эфиры четвертого сезона шоу традиционно будут проходить в павильоне на ВДНХ в Киеве. В связи с продолжением в Украине адаптивного карантина организаторы внесли изменения в условия пребывания зрителей на съемочной площадке проекта. Столы, за которыми будут сидеть зрители, будут расположены на расстоянии 1,5 метра друг от друга – за столом гости смогут разместиться по двое.

Какие танцы исполнят участники нового сезона "Танців з зірками"

Так, певица и молодая мама Санта Димопулос и Макс Леонов выполнят страстную самбу, которую участники прошлого сезона называли "самбой-убийцей". Участник групп MOZGI и "Время и Стекло" Позитив и Юлия Сахневич очаруют венским вальсом, шоумен и ведущий Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева зажгут на паркете ча-ча-ча. Актриса и бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Кирилл Васюк удивят румбой, в то время, как певец, и кумир миллионов Олег Винник и Алена Шоптенкопродемонстрируют страсть с помощью танго.

Олег Винник и Алена Шоптенко "КП в Украине"

Актер Арам Арзуманян и Тоня Руденко станцуют фьюжн, фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина и Дмитрий Жук удивят ча-ча-ча, рэп-исполнительница Аlyona Аlyona и Юрий Гурич будут удивлять судей сальсой. Участник шоу "Холостяк" Сергей Мельник и Аделина Дели проживут историю в стиле танго, актер Тарас Цимбалюк и Яна Заяц очаруют контемперари, актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко продемонстрируют джайв, а телеведущая Оля Фреймут и Илья Падзина воплотят в жизни фокстрот.

Также этот стиль бального танца станцует пара Славы Каминской и Дмитрия Дикусара, а вот фронтмен группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец и Яна Цибульская будут удивлять вальсом.

Читайте также на OBOZREVATEL, что известно о всех победителях предыдущих сезонов проекта "Танців з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременную хореографа Илону Гвоздеву раскритиковали в сети за то, что она участвует в новом сезоне шоу "Танці з зірками". Также OBOZREVATEL пообщался с одним из участником "Танці з зірками" Арамом Арзуманяном: читайте интервью по ссылке.