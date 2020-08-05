"Танці з зірками-2020": "Холостяк" Мельник станет участником нового сезона

Украинский футболист и участник реалити-шоу "Холостяк-5" Сергей Мельник примет участие в четвертом сезоне шоу "Танці з зірками", которое стартует осенью на телеканале "1+1".

Он принял традиционную эстафету #танціззіркамиchallenge от фронтмена группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергея Танчинця. Соответствующее видео Мельник опубликовал на своей странице в Instagram (ролик смотрите ниже).

"Очень надеюсь на вашу горячую поддержку, ведь вот она. Главная новость лета!" – написал футболист.

Секс-символ также бросил вызов звезде фильма "Скажене весілля" и сериала "Великі Вуйки" Араму Арзуманяну. Уже скоро станет известно, согласится ли знаменитость участвовать в шоу.

Сергей Мельник примет участие в "Танцях з зірками" hochu.ua

Читайте обо всех участниках нового сезона "Танців з зірками" в материале OBOZREVATEL.

Напомним, уже известны имена двенадцати звездных участников нового сезона "Танців з зірками" – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицька, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергей Танчинец и Сергей Мельник. Также ранее назвали имена трех жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Повар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы "Танців з зірками" рассказали, что четвертый сезон будет поражать не только яркими звездными участниками, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.