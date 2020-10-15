"Танці з зірками 2020": где и когда смотреть восьмой выпуск

Юля Ухина Люди 16:27, 15.10.2020 Обновлено: 16:32, 15.10.2020

В воскресенье, 18 октября, на телеканале "1+1" в 21:00 состоится восьмой выпуск четвертого сезона шоу "Танці з зірками".

Так, в прошлом эфире судьи решили оставить в проекте все восемь пар, что вызвало волну критики в сети. OBOZREVATEL будет следить за событиями нового эфира "Танців з зірками" и рассказывать вам о самых ярких событиях в нем.

Так, выступления звездных пар традиционно будет оценивать тройка звездных жюри: Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма, а также к ним присоединиться судья-джокер. Вскоре также станет известно, кто будет встречать участников на балконе.

Екатерина Кухар, Григорий Чапкис, Влад Яма
Instagram Танці з зірками

Отметим, что во время восьмого эфира "Танців з зірками" состоится батл между телеведущей Ольгой Фреймут и балериной, а также судьей шоу Екатериной Кухар. Звезды продемонстрируют общий танец, который должен показать, кто из них "больше сексуальный".

Екатерина Кухар и Ольга Фреймут
коллаж

Полный список участников выглядит так:

  • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

  • Санта Димопулос и Максим Леонов

  • Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко

  • Юлия Санина и Дмитрий Жук

  • Позитив (Алексей Завгородний) и Юлия Сахневич

  • Сергей Танчинец и Яна Цибульская

  • Сергей Мельник и Аделина Дели

  • Ольга Фреймут и Илья Падзина

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам седьмого выпуска шоу "Танці з зірками" в зоне риска оказались две пары: Ольга Фреймут и Илья Падзина и фавориты шоу Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. В итоге проект не покинула ни одна из них, что вызвало волну критики в сети. Подробнее о том, как прошел седьмой эфир читайте по ссылке.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Вопрос Зеленского по Донбассу с ажиотажем восприняли в сети

ЕС ввел в действие антироссийские санкции по Навальному: под удар попал глава ФСБ

Украинцев привело в недоумение фото застолья Зеленского с военными без тарелок

Лерос обнародовал расследование о коррупции Комарницкого и обратился к Зеленскому

В "Слуге народа" выступили за сокращение численности украинской армии