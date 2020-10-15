"Танці з зірками 2020": где и когда смотреть восьмой выпуск
В воскресенье, 18 октября, на телеканале "1+1" в 21:00 состоится восьмой выпуск четвертого сезона шоу "Танці з зірками".
Так, в прошлом эфире судьи решили оставить в проекте все восемь пар, что вызвало волну критики в сети. OBOZREVATEL будет следить за событиями нового эфира "Танців з зірками" и рассказывать вам о самых ярких событиях в нем.
Так, выступления звездных пар традиционно будет оценивать тройка звездных жюри: Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма, а также к ним присоединиться судья-джокер. Вскоре также станет известно, кто будет встречать участников на балконе.
Отметим, что во время восьмого эфира "Танців з зірками" состоится батл между телеведущей Ольгой Фреймут и балериной, а также судьей шоу Екатериной Кухар. Звезды продемонстрируют общий танец, который должен показать, кто из них "больше сексуальный".
Полный список участников выглядит так:
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
Санта Димопулос и Максим Леонов
Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко
Юлия Санина и Дмитрий Жук
Позитив (Алексей Завгородний) и Юлия Сахневич
Сергей Танчинец и Яна Цибульская
Сергей Мельник и Аделина Дели
Ольга Фреймут и Илья Падзина
Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам седьмого выпуска шоу "Танці з зірками" в зоне риска оказались две пары: Ольга Фреймут и Илья Падзина и фавориты шоу Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. В итоге проект не покинула ни одна из них, что вызвало волну критики в сети. Подробнее о том, как прошел седьмой эфир читайте по ссылке.