'Танці з зірками 2020': где и когда смотреть восьмой выпуск

В воскресенье, 18 октября, на телеканале "1+1" в 21:00 состоится восьмой выпуск четвертого сезона шоу "Танці з зірками".

Так, в прошлом эфире судьи решили оставить в проекте все восемь пар, что вызвало волну критики в сети. OBOZREVATEL будет следить за событиями нового эфира "Танців з зірками" и рассказывать вам о самых ярких событиях в нем.

Так, выступления звездных пар традиционно будет оценивать тройка звездных жюри: Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма, а также к ним присоединиться судья-джокер. Вскоре также станет известно, кто будет встречать участников на балконе.

Отметим, что во время восьмого эфира "Танців з зірками" состоится батл между телеведущей Ольгой Фреймут и балериной, а также судьей шоу Екатериной Кухар. Звезды продемонстрируют общий танец, который должен показать, кто из них "больше сексуальный".

Полный список участников выглядит так:

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Санта Димопулос и Максим Леонов

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Позитив (Алексей Завгородний) и Юлия Сахневич

Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Сергей Мельник и Аделина Дели

Ольга Фреймут и Илья Падзина

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам седьмого выпуска шоу "Танці з зірками" в зоне риска оказались две пары: Ольга Фреймут и Илья Падзина и фавориты шоу Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. В итоге проект не покинула ни одна из них, что вызвало волну критики в сети. Подробнее о том, как прошел седьмой эфир читайте по ссылке.