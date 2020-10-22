"Танці з зірками 2020": где и когда смотреть девятый выпуск
В воскресенье, 25 октября, на телеканале "1+1" состоится девятый выпуск четвертого сезона шоу "Танці з зірками".
Так, зрителей ждет особый эфир, в котором участники будут танцевать на паркете с "выпускниками" предыдущих сезонов проекта. OBOZREVATEL будет следить за событиями девятого выпуска "Танців з зірками" и рассказывать о самых ярких моментах в нем.
Выступления звездных пар традиционно будет оценивать тройка звездных жюри: Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма, а также к ним присоединится судья-джокер – телеведущая Маша Ефросинина. Также вскоре станет известно, кто будет встречать участников на балконе.
Полный список участников выглядит так:
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
Санта Димопулос и Максим Леонов
Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко
Юлия Санина и Дмитрий Жук
Сергей Танчинец и Яна Цибульская
Сергей Мельник и Аделина Дели
Ольга Фреймут и Илья Падзина
Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам восьмого выпуска "Танців з зірками" шоу покинули Алексей Завгородний (Позитив) и Юлия Сахневич. Подробнее о том, как прошел восьмой эфир читайте по ссылке.