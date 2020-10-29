"Танці з зірками 2020": где и когда смотреть десятый выпуск

В воскресенье, 1 ноября, на телеканале "1+1" состоится десятый выпуск четвертого сезона шоу "Танці з зірками".

Так, эфир будет посвящен Хэллоуину, поэтому звездные участники не только обменяются партнерами на паркете, но и преобразятся в яркие и мистические образы. Каждая пара с помощью танца расскажет свою историю отношений. Об этом сообщает "ТСН".

Выступления пар традиционно будет оценивать тройка звездных жюри: Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма, которыетоже удивят зрителей своими перевоплощениями. Чапкис примеряет на себя образ графа Дракулы, Яма – образ Франкенштейна, а Кухар – медсестры Милдред Рэтчед.

С кем именно будут танцевать участники уже в это воскресенье, а также, кто будет встречать пары на балконе и кто станет спецгостем вечера – станет известно в ближайшее время.

Полный список участников выглядит так:

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Санта Димопулос и Максим Леонов

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Сергей Мельник и Аделина Дели

Ольга Фреймут и Илья Падзина

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам девятого выпуска "Танців з зірками" шоу покинули Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко, которые самостоятельно отказались продолжать участие. Подробнее о том, как прошел девятый эфир, читайте по ссылке.