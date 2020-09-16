"Танці з зірками 2020": где и когда смотреть четвертый выпуск
В воскресенье, 20 сентября, на телеканале "1+1" состоится четвертый прямой эфир шоу "Танці з зірками".
Так, проект уже покинули две пары: Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева, а такжеСлава Каминская и Дмитрий Дикусар. OBOZREVATEL будет следить за событиями нового сезона "Танців з зірками" и рассказывать о главных событиях шоу.
Выступления звездных пар традиционно будут оценивать тройка звездных жюри: Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма, а также к ним присоединиться судья-джокер. Кроме того, вскоре станет известно, кто будет встречать участников на балконе.
Полный список участников выглядит так:
Олег Винник и Елена Шоптенко
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
Санта Димопулос и Максим Леонов
Тарас Цимбалюк и Яна Заец
Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко
Юлия Санина и Дмитрий Жук
Слава Каминская и Дмитрий Дикусар
Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева
Alyona Аlyona и Юрий Гурич
Позитив (Алексей Завгородний) и Юлия Сахневич
Сергей Танчинец и Яна Цибульская
Сергей Мельник и Аделина Дели
Арам Арзуманян и Антонина Руденко
Ольга Фреймут и Илья Падзина
Как сообщал OBOZREVATEL, в третьем выпуске "Танців з зірками" по результатам оценок судей и зрительского голосования шоу покинули певица Слава Каминская и Дмитрий Дикусар. Также более подробно о том, как прошел третий эфир проекта – читайте здесь.