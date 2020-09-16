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"Танці з зірками 2020": где и когда смотреть четвертый выпуск

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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'Танці з зірками 2020': где и когда смотреть четвертый выпуск

В воскресенье, 20 сентября, на телеканале "1+1" состоится четвертый прямой эфир шоу "Танці з зірками".

Так, проект уже покинули две пары: Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева, а такжеСлава Каминская и Дмитрий Дикусар. OBOZREVATEL будет следить за событиями нового сезона "Танців з зірками" и рассказывать о главных событиях шоу.

Выступления звездных пар традиционно будут оценивать тройка звездных жюри: Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма, а также к ним присоединиться судья-джокер. Кроме того, вскоре станет известно, кто будет встречать участников на балконе.

Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма (Instagram Танці з зірками)

Полный список участников выглядит так:

  • Олег Винник и Елена Шоптенко

  • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

  • Санта Димопулос и Максим Леонов

  • Тарас Цимбалюк и Яна Заец

  • Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко

  • Юлия Санина и Дмитрий Жук

  • Слава Каминская и Дмитрий Дикусар

  • Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева

  • Alyona Аlyona и Юрий Гурич

  • Позитив (Алексей Завгородний) и Юлия Сахневич

  • Сергей Танчинец и Яна Цибульская

  • Сергей Мельник и Аделина Дели

  • Арам Арзуманян и Антонина Руденко

  • Ольга Фреймут и Илья Падзина

Как сообщал OBOZREVATEL, в третьем выпуске "Танців з зірками" по результатам оценок судей и зрительского голосования шоу покинули певица Слава Каминская и Дмитрий Дикусар. Также более подробно о том, как прошел третий эфир проекта – читайте здесь.

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