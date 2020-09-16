'Танці з зірками 2020': где и когда смотреть четвертый выпуск

В воскресенье, 20 сентября, на телеканале "1+1" состоится четвертый прямой эфир шоу "Танці з зірками".

Так, проект уже покинули две пары: Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева, а такжеСлава Каминская и Дмитрий Дикусар. OBOZREVATEL будет следить за событиями нового сезона "Танців з зірками" и рассказывать о главных событиях шоу.

Выступления звездных пар традиционно будут оценивать тройка звездных жюри: Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма, а также к ним присоединиться судья-джокер. Кроме того, вскоре станет известно, кто будет встречать участников на балконе.

Полный список участников выглядит так:

Олег Винник и Елена Шоптенко

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Санта Димопулос и Максим Леонов

Тарас Цимбалюк и Яна Заец

Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева

Alyona Аlyona и Юрий Гурич

Позитив (Алексей Завгородний) и Юлия Сахневич

Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Сергей Мельник и Аделина Дели

Арам Арзуманян и Антонина Руденко

Ольга Фреймут и Илья Падзина

Как сообщал OBOZREVATEL, в третьем выпуске "Танців з зірками" по результатам оценок судей и зрительского голосования шоу покинули певица Слава Каминская и Дмитрий Дикусар. Также более подробно о том, как прошел третий эфир проекта – читайте здесь.