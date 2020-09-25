"Танці з зірками 2020": где и когда смотреть 5 выпуск онлайн
В воскресенье, 27 сентября на канале "1+1" покажут пятый выпуск популярного шоу "Танці з зірками" Трансляция стартует в 21:00 по киевскому времени.
В пятом прямом эфире выступят 11 пар, одна из них покинет шоу после результатов зрительского голосования и оценивание жюри. OBOZREVATEL будет следить за трансляцией (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Выступления звездных пар традиционно будет оценивать тройка звездных жюри: Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма, а также к ним присоединятся судья-джокер и ведущий балкона (о том, кто это будет – пока неизвестно).
Читайте на OBOZREVATEL, что известно о всех победителей предыдущих сезонов проекта "Танці з зірками".
Полный список участников выглядит так:
Олег Винник и Елена Шоптенко
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
Санта Димопулос и Максим Леонов
Тарас Цимбалюк и Яна Заец
Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко
Юлия Санина и Дмитрий Жук
Позитив (Алексей Завгородний) и Юлия Сахневич
Сергей Танчинец и Яна Цибульская
Сергей Мельник и Аделина Дели
Арам Арзуманян и Антонина Руденко
Ольга Фреймут и Илья Падзина
Чем запомнился предыдущий эфир "Танців з зірками" (20.09.20):
Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам четвертого выпуска "Танці з зірками" шоу покинули Alyona Alyona и Юрий Гурич. Подробнее предыдущего выпуска читайте по ссылке.