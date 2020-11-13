"Танці з зірками 2020" 12 выпуск: где смотреть онлайн

В воскресенье, 15 ноября, на канале "1+1" в 21:00 покажут 12 выпуск шоу "Танці з зірками". Звездные участники будут танцевать с судьями проекта, а также исполнят "танец за жизнь".

За победу продолжают бороться четыре пары. OBOZREVATEL будет следить за событиями прямого эфира.

Драматический выпуск сезона, во время которого станут известны имена полуфиналистов, готовит для зрителей немало сюрпризов. Пары исполнят три танца на паркете: один – со своим партнером, второй – с судьей проекта и финальный – "танец за жизнь", который методом жеребьевки выпадет паре.

Кроме того, стало известно, с кем из судей выйдут на паркет звезды.

"Черная пантера" проекта Санта Димопулос в это воскресенье будет танцевать с экс-участником проекта "Танці з зірками" Павлом Вишняковым, который станет четвертым приглашенным судьей проекта в этом выпуске. Пара исполнит чувственную румбу под Elton John – Believe.

Павел Вишняков станет судьей проекта в 12 выпуске Пресс-служба "1+1"

Санта Димопулос будет танцевать с экс-участником проекта Павлом Вишняковым Пресс-служба "1+1"

Надежда Мейхер, в свою очередь, выйдет на паркет с легендарным Григорием Чапкисом, который исполнит со звездой зажигательную самбу под хит Despacito – Luis Fonsi.

Надежда Мейхер выйдет на паркет с легендарным Григорием Чапкисом Пресс-служба "1+1"

Рок-дива Юлия Санина будет танцевать с самым строгим судьей проекта Владом Ямой венский вальс под Mans world – James Brown.

Юлия Санина будет танцевать с Владом Ямой Пресс-служба "1+1"

Сергей Мельник в это воскресенье выйдет на паркет с Екатериной Кухар в самом неожиданном образе – с примой он будет танцевать балет под Камиль Сен-Санс "Аквариум".

Сергей Мельник выйдет на паркет с Екатериной Кухар Пресс-служба "1+1"

Встречать участников на балконе будет певица Оля Полякова.

Встречать участников на балконе будет певица Оля Полякова 24 канал

Специальными гостями вечера станут группа KAZKA и Alekseev, которые презентуют премьеру песни "Поруч", которая стала саундтреком анимационного сериала "KAZKA – Таємниця Чарголосу".

Гостями вечера станут группа KAZKA и Alekseev Пресс-служба "1+1"

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем 11 выпуске шоу "Танці з зірками" артисты вышли на паркет с родными людьми – родителями, родственниками и другими членами семьи. По результатам голосования шоу покинул рок-исполнитель Сергей Танчинец.