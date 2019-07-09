"Танці з зірками-2019": названа самая желанная участница проекта

Украинские зрители, поклонники проекта "Танці з зірками" назвали участницу, которая, по их мнению, должна стать героиней нового сезона шоу.

Так, OBOZREVATEL ранее провел опрос среди читателей и выяснил, что больше всего украинцы хотят увидеть на паркете "Танців" в 2019 году певицу Настю Каменских (NK). За нее проголосовало 22% зрителей.

Настя Каменских Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских Фото: instagram/kamenskux

На втором месте расположилась актриса Анна Кошмал, собрав 12% голосов.

Анна Кошмал Фото: instagram/smorkovkina

Третье место поделили между собой телеведущая Ольга Фреймут и звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец. За них проголосовало по 10% зрителей.

Ольга Фреймут Фото: instagram/freimutolia

Елена Кравец Фото: instagram/lennykravets

Отметим, что "1+1" до сих пор не обнародовал ни список участников, ни членов жюри, ни даже дату выхода первого выпуска шестого сезона "Танців з зірками". Только в конце июня телеканал официально подтвердил, что сезону все-таки быть, написав об этом на официальной странице проекта в Instagram. Все подробности читайте по этой ссылке.

Ранее OBOZREVATEL вспоминал подробнее о каждом победителе шоу "Танці з зірками" за все пять сезонов его существования в Украине. О том, как они изменились в 2019 году, читайте по ссылке.

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