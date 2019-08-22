"Танці з зірками-2019": MARUV снялась в провокационной фотосессии с партнером

Эпатажная украинская певица, участница "Танці з зірками" MARUV (Анна Корсун) снялась в пикантной фотосессии со своим партнером по проекту, хореографом Евгением (Jay) Дмитриенко.
Она облачила танцора в латексный БДСМ-наряд и даже поставила его на каблуки. Соответствующими снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Партнеры по танцам приняли весьма провокационные позы, а под снимками Корсун пообещала, что на паркете "будет горячо", а также назвала их "грязными танцорами".
MARUV и Евгений Дмитриенко (Танці з зірками)
instagram /maruvofficial
"Я очень обрадовался, когда узнал, что моя звезда – MARUV. Во-первых, мы – водолеи. А во-вторых, Аня – артист танцующий. А это означает, что нам очень легко найти общий язык. Готовьтесь, наш первый танец будет просто взрывным", – заявил сам Дмитриенко.
MARUV с Евгением Дмитриенко (Танці з зірками)
instagram /maruvofficial
Горячая фотосессия вызвала ажиотаж в комментариях. "Это будет BANG", "Самые лучшие", "Ну все, с таким партнером MARUV там все сожжет к чертовой бабушке", "Аня огонь! Красавица", "Вау, очень горячие", – отреагировали пользователи.
MARUV и Дмитриенко (Танці з зірками)
instagram /maruvofficial
MARUV и Евгений Дмитриенко в провокационной позе
instagram /maruvofficial
Как сообщал OBOZREVATEL:
Недавно организаторы объявили имена всех 14 участников. Шоу стартует 25 августа.
Членыами жюри стали: британский хореограф Франциско Гомес, Влад Яма и Катерина Кухар.
До начала проекта некоторые участники уже получили травмы: Виктория Булитко вывихнула ногу, а у TAYANNA – смещение ребра.
О каждом победителе шоу "Танці з зірками" за пять сезонов, читайте в нашем материале по ссылке.
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