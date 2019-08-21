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"Танці з зірками 2019": кто самая сексуальная участница шоу

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Новый сезон популярного украинского шоу "Танці з зірками" стартует уже 25 августа. Так, недавно организаторы объявили имена всех 14 учасников, которые будут радовать зрителей эффектными танцами на паркете.

В танцевальном шоу примут участие 8 женщин. OBOZREVATEL предлагает читателю определить самую сексуальную участницу.

"Танці з зірками 2019": кто самая сексуальная участница шоу
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TAYANNA

"Танці з зірками 2019": кто самая сексуальная участница шоу

Елена Кравец

"Танці з зірками 2019": кто самая сексуальная участница шоу

Анна Ризатдинова

"Танці з зірками 2019": кто самая сексуальная участница шоу

MARUV

"Танці з зірками 2019": кто самая сексуальная участница шоу

Ксения Мишина

"Танці з зірками 2019": кто самая сексуальная участница шоу

Людмила Барбир

"Танці з зірками 2019": кто самая сексуальная участница шоу

Надежда Матвеева

"Танці з зірками 2019": кто самая сексуальная участница шоу

Виктория Булитко

"Танці з зірками 2019": кто самая сексуальная участница шоу

Как сообщал OBOZREVATEL, членами жюри в этом году стали: всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.

О каждом победителе шоу "Танці з зірками" за все пять сезонов его существования в Украине, и как они изменились в 2019 году, читайте в нашем материале по ссылке.

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Тема
Танцы со звездами
Персоны
Елена Кравец MARUV TAYANNA Анна Ризатдинова
Место
Украина
Тег
Танці з зірками
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