"Танці з зірками 2019": кто самая сексуальная участница шоу

Новый сезон популярного украинского шоу "Танці з зірками" стартует уже 25 августа. Так, недавно организаторы объявили имена всех 14 учасников, которые будут радовать зрителей эффектными танцами на паркете.
В танцевальном шоу примут участие 8 женщин. OBOZREVATEL предлагает читателю определить самую сексуальную участницу.
TAYANNA
Елена Кравец
Анна Ризатдинова
MARUV
Ксения Мишина
Людмила Барбир
Надежда Матвеева
Виктория Булитко
Как сообщал OBOZREVATEL, членами жюри в этом году стали: всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.
О каждом победителе шоу "Танці з зірками" за все пять сезонов его существования в Украине, и как они изменились в 2019 году, читайте в нашем материале по ссылке.
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