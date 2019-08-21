"Танці з зірками 2019": кто самая сексуальная участница шоу

Новый сезон популярного украинского шоу "Танці з зірками" стартует уже 25 августа. Так, недавно организаторы объявили имена всех 14 учасников, которые будут радовать зрителей эффектными танцами на паркете.

В танцевальном шоу примут участие 8 женщин. OBOZREVATEL предлагает читателю определить самую сексуальную участницу.

TAYANNA

Елена Кравец

Анна Ризатдинова

MARUV

Ксения Мишина

Людмила Барбир

Надежда Матвеева

Виктория Булитко

Как сообщал OBOZREVATEL, членами жюри в этом году стали: всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.

О каждом победителе шоу "Танці з зірками" за все пять сезонов его существования в Украине, и как они изменились в 2019 году, читайте в нашем материале по ссылке.

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