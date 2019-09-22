"Танці з зірками 2019": кто покинул пятый выпуск шоу

22 сентября в 21:00 прошел пятый выпуск развлекательного шоу "Танці з зірками". В результате зрительского голосования проект покинули MARUV и Jay.
В эфире танцевальной программы они исполнили стрип, чем вызвали недовольство у многих пользователей сети. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале шоу.
Отметим, что за свое выступление пара получила от судей 23 балла, но зрители отдали предпочтение Дзидзьо.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в предыдущем выпуске шоу покинули Надежда Матвеева и Валерий Шохин.
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