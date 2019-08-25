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"Танці з зірками-2019": Кравец из "95 Квартала" восхитила сеть первым танцем

17.2т Читать материал на украинском

Известная артистка из "Квартал 95" Елена Кравец впервые выступила на шоу "Танці з зірками".

Фото и видео уже появились в сети. Она станцевала фокстрот вместе со своим партнером Максом Леоновым. Отметим, что в начале выступления Кравец символически сняла с головы косу, с которой много лет выступала на сцене.

"Танці з зірками-2019": Кравец из "95 Квартала" восхитила сеть первым танцем

В сети высоко оценили ее выступление. "Нежно, пластично, изящно. Достойное выступление. "Какой номер. Красивое платье как облако. Ну и вот это умение партнера сделать женщину лидером в паре и подчеркнуть ее и показать в лучшем свете, может только Максим Леонов", "Браво. Очень нежная, мягкая, вкусная, даже удивилась ее танцевальности, но она реально танцует", "Леночка ты умница спасибо вам за такой красивый танец. Даже Кухар вас похвалила, так держать", — написали в комментариях Instagram проекта.

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"Танці з зірками-2019": Кравец из "95 Квартала" восхитила сеть первым танцем
"Танці з зірками-2019": Кравец из "95 Квартала" восхитила сеть первым танцем
"Танці з зірками-2019": Кравец из "95 Квартала" восхитила сеть первым танцем

Судьям выступление также понравилось: они поставили паре 25 баллов из 30 возможных.

Видео скоро появится в сети.

Читайте на OBOZREVATEL все подробности о первом выпуске шоу, а также о том, что сказали судьи о выступлениях всех участников.

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Персона
Елена Кравец
Место
Украина
Тег
Танці з зірками
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