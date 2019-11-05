Танцевала Топалову стриптиз: Тодоренко в Киеве рассказала об интиме

Телеведущая Регина Тодоренко, которая в последнее время живет и работает в Москве, вернулась в Киев.

В воскресенье, 3 ноября, знаменитость стала ведущей балкона на "Танці з зірками". А спустя несколько дней Регина побывала в гостях на утреннем шоу радиостанции "Люкс ФМ", где пооткровенничала с ведущими.

Тодоренко поделилась интимными подробностями из личной жизни, а также призналась, как ей удалось так быстро вернуться в идеальную форму после родов. В частности, звезда вспомнила съемку в купальнике спустя три месяца после рождения сына, где предстала с подтянутой фигурой.

Регина Тодоренко

"Фотошоп. Я шучу. На самом деле, там его совсем мало, только чтобы немного "потянуть" кожу после родов, потому что она была немного дряблая. А в целом я долго и много кормила грудью и кормлю до сих пор, ела то, что ел Майкл – все пареное, вареное, очень легкое. За три месяца я пришла практически в форму, хотя поправилась за период беременности на 18 кг. Сейчас вешу 57 кг, но надо еще пару кг сбросить".

Регина Тодоренко Instagram

Также Регина сделала еще несколько откровенных заявлений. Так, Тодоренко призналась, что спала обнаженной, легко снялась бы в фильме в эротической сцене, танцевала мужу стриптиз, делала селфи в стиле ню, ходила за покупками в секс-шоп, носила мужскую одежду и следила за тем, кому муж лайкает фото.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Instagram

Регина Тодоренко Instagram

Регина Тодоренко Instagram

Регина Тодоренко и Влад Топалов Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко сразила поклонников откровенным нарядом на церемонии вручения российской премии "ТЭФИ", куда она пришла в черном мини-платье с огромными рукавами и квадратным декольте.

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