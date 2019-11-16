Танцевала босиком: появилось видео, снятое за день до смерти Аллы Вебер

Дочь легендарного фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, скончавшейся от сепсиса, опубликовала видео, снятое за день до смерти бизнес-леди.

Соответствующий ролик с ней в Форте-дей-Марми женщина разместила в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Алла Вербер instagram /verberalla

"Хочу показать вам последнее видео, которое моя мама хотела выложить в "Инстаграм". Форте-дей-Марми. 5 августа 2019 года", – пояснила Екатерина.

Алла Вербер - последнее фото в Instagram instagram/verberalla

В частности, на опубликованном видео Алла Вербер улыбается и танцует на пляже, передвигаясь босиком по ровному песку. Все движения она выполняла под музыку на телефоне.

В комментариях пользователи еще раз выразили соболезнования и вспомнили, какой при жизни была бизнес-леди.

Алла Вербер незадолго до смерти instagram/verberalla

"Катя, Светлая память Вашей маме", "Ваша мама была красавицей и умницей. Вы можете ею гордиться! Светлая память", "Печально смотреть и осознавать, что ее нет", "Не могу поверить, что Алла не снами", – прокомментировали пользователи.

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