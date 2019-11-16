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16 ноября • обновлено в 18:24
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Танцевала босиком: появилось видео, снятое за день до смерти Аллы Вебер

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Дочь легендарного фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, скончавшейся от сепсиса, опубликовала видео, снятое за день до смерти бизнес-леди.

Соответствующий ролик с ней в Форте-дей-Марми женщина разместила в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Алла Вербер

Алла Вербер

instagram /verberalla

"Хочу показать вам последнее видео, которое моя мама хотела выложить в "Инстаграм". Форте-дей-Марми. 5 августа 2019 года", – пояснила Екатерина.

Алла Вербер - последнее фото в Instagram

Алла Вербер - последнее фото в Instagram

instagram/verberalla

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В частности, на опубликованном видео Алла Вербер улыбается и танцует на пляже, передвигаясь босиком по ровному песку. Все движения она выполняла под музыку на телефоне.

В комментариях пользователи еще раз выразили соболезнования и вспомнили, какой при жизни была бизнес-леди.

Алла Вербер незадолго до смерти

Алла Вербер незадолго до смерти

instagram/verberalla

"Катя, Светлая память Вашей маме", "Ваша мама была красавицей и умницей. Вы можете ею гордиться! Светлая память", "Печально смотреть и осознавать, что ее нет", "Не могу поверить, что Алла не снами", – прокомментировали пользователи.

Танцевала босиком: появилось видео, снятое за день до смерти Аллы Вебер
Танцевала босиком: появилось видео, снятое за день до смерти Аллы Вебер

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Алла Вербер
Место
Россия
Теги
видео шоу-бизнес
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