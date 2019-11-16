Танцевала босиком: появилось видео, снятое за день до смерти Аллы Вебер

Дочь легендарного фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, скончавшейся от сепсиса, опубликовала видео, снятое за день до смерти бизнес-леди.
Соответствующий ролик с ней в Форте-дей-Марми женщина разместила в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
Алла Вербер
instagram /verberalla
"Хочу показать вам последнее видео, которое моя мама хотела выложить в "Инстаграм". Форте-дей-Марми. 5 августа 2019 года", – пояснила Екатерина.
Алла Вербер - последнее фото в Instagram
instagram/verberalla
В частности, на опубликованном видео Алла Вербер улыбается и танцует на пляже, передвигаясь босиком по ровному песку. Все движения она выполняла под музыку на телефоне.
В комментариях пользователи еще раз выразили соболезнования и вспомнили, какой при жизни была бизнес-леди.
Алла Вербер незадолго до смерти
instagram/verberalla
"Катя, Светлая память Вашей маме", "Ваша мама была красавицей и умницей. Вы можете ею гордиться! Светлая память", "Печально смотреть и осознавать, что ее нет", "Не могу поверить, что Алла не снами", – прокомментировали пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вербер умерла 6 августа. Ее госпитализировали в больницу в Форте (Италия) 5 августа, а на следующий день ее не стало.
Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак выяснила подробности о смерти фэшн-директора ЦУМа. Родственники Вербер сообщили журналистке о том, как бизнес-леди провела последний год. Так, Собчак написала, что женщину отвезли в больницу с диагнозом "сепсис", заражение крови.
Появилась версия, что Вербер, которая умерла в Италии, пять лет боролась с раком, но выздоровела.
Врач-онкогематолог Раиса Качанова сделала предположение, что бизнес-леди могла умереть из-за жары в Европе и непривычных физических нагрузок.
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