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3 октября • обновлено в 10:09
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Тане из "Универа" — 42: как выглядит и куда пропала Валентина Рубцова

1.1т Читать материал на украинском

3 октября 42 года исполняется Валентине Рубцовой – российской актрисе, исполнительнице главной роли в сериале "Универ" и ситкоме "СашаТаня".

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как менялась актриса.

Валентина Рубцова

Валентина Рубцова

nastroy.net

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Валентина Павловна Рубцова родилась в октябре 1977 года в городе Макеевке Донецкой области в многодетной семье. Отец работал в шахте, а мать сначала была учителем в школе для глухонемых, а потом перешла на работу в отделение милиции.

Валентина Рубцова в детстве

Валентина Рубцова в детстве

24smi.org

Рубцова с детства мечтала стать актрисой. В юности участвовала в различных театральных постановках и спектаклях. С 1994 по 1996 год работала в Донецком областном театре юного зрителя. В 1996 году поступила в РАТИ-ГИТИС на курс актерского мастерства.

Во время учебы в ГИТИСе с 1999 по 2003 год была солисткой группы "Девочки".

Группа "Девочки"

Группа "Девочки"

24smi.org

В 2009 году, после получения российского гражданства, вышла замуж. 1 декабря 2011 года у нее родилась дочь Софья.

Рубцова с мужем и дочкой

Рубцова с мужем и дочкой

nastroy.net

Как ранее писал OBOZREVATEL, звезда молодежного сериала Универ, Валентина Рубцова напугала сеть своим новым снимком. Так, актриса предстала перед поклонниками в весьма необычном образе — на ней был грим, который прибавил артистке несколько десятков килограммов.

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Место
Россия
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