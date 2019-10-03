Тане из "Универа" — 42: как выглядит и куда пропала Валентина Рубцова

3 октября 42 года исполняется Валентине Рубцовой – российской актрисе, исполнительнице главной роли в сериале "Универ" и ситкоме "СашаТаня".

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как менялась актриса.

Валентина Рубцова nastroy.net

Валентина Павловна Рубцова родилась в октябре 1977 года в городе Макеевке Донецкой области в многодетной семье. Отец работал в шахте, а мать сначала была учителем в школе для глухонемых, а потом перешла на работу в отделение милиции.

Валентина Рубцова в детстве 24smi.org

Рубцова с детства мечтала стать актрисой. В юности участвовала в различных театральных постановках и спектаклях. С 1994 по 1996 год работала в Донецком областном театре юного зрителя. В 1996 году поступила в РАТИ-ГИТИС на курс актерского мастерства.

Во время учебы в ГИТИСе с 1999 по 2003 год была солисткой группы "Девочки".

Группа "Девочки" 24smi.org

В 2009 году, после получения российского гражданства, вышла замуж. 1 декабря 2011 года у нее родилась дочь Софья.

Рубцова с мужем и дочкой nastroy.net

Как ранее писал OBOZREVATEL, звезда молодежного сериала Универ, Валентина Рубцова напугала сеть своим новым снимком. Так, актриса предстала перед поклонниками в весьма необычном образе — на ней был грим, который прибавил артистке несколько десятков килограммов.

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