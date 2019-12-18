"Таможеники не колупаются в носу": Alyona Alyona ответила на обвинения о встрече "запрещенной" российской звезды

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) ответила на информацию о том, что возила по Киеву "запрещенного" российского комика Александра Гудкова.

Соответствующее обращение к поклонникам она обнародовала в своем Instagram-сторис, рассказав "интересную сказочку о том, как каждую ночь она превращается в маленькую фею с крыльями, летает по всему миру и привозит в Украину людей, которым въезд запрещен".

Alyona Alyona и Александр Гудков – фото Джедаи instagram / alyona.alyona.official

"Верить в это или нет – выбор за вами. В отличие от некоторых украинских СМИ, которые считают, что это именно так, я доверяю работникам украинской таможни и не думаю, что они сидят и ковыряются в носу", – подчеркнула она.

Alyona Alyona ответила СМИ по поводу прогулки с Гудковым в Киеве instagram-сторис / alyona.alyona.official

По словам артистки, она также доверяет общедоступной информации на сайтах, где можно проверить список людей, которым позволено въезжать в Украину.

"Потому очень жаль, что в нашей стране есть такие СМИ, которые делают то, что они делают, а не занимаются какими-то полезными делами", – резюмировала она.

Alyona Alyona с Александром Гудковым в Киеве instagram-сторис / alyona.alyona.official

Напомним, что Гудков известен как соавтор ряда популярных проектов: Comedy Woman, "Вечерний Ургант" на российском Первом канале, клипов Филиппа Киркорова (в том числе "Цвет настроения синий").

Alyona Alyona и Александр Гудков - фото instagram / alyona.alyona.official

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря Alyona Alyona показала фото с российским артистом, подписав, что показывает гостю Киев. О запрете на въезд в Украину Гудков сам лично говорил в 2018 году. Хотя в базе "Миротворца" его нет.

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