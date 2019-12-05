"Там нет свободы": победители "Лиги смеха" рассказали о поборах в КВН

Победители "Лиги смеха" команда "Ветераны космических войск" рассказали о том, сколько стоит участие в КВН.

Так, в интервью Вести.UA юмористы признались, что КВН - это игра, за которую платишь, чтобы шутить.

"Мы не оказались бы там, потому что у нас, банально, не было на это денег – даже поехать показаться на фестиваль в Сочи и играть в регионалках. КВН – игра, за которую ты платишь, чтобы шутить. И это ее кардинальное отличие от "Лиги смеха". Если в "Лигу" может зайти любой человек без взносов, имея юмор и талант, то там очень жесткая иерархия", – говорит Дамницкий.

"Ветераны космических войск" и Стас Боклан Лига Смеха

Также юмористы назвали сумму, которую они должны были заплатить, чтобы сыграть одну игру в КВН:

"По опыту своей старой древней команды, мы ездили в Лигу "Полесье" – Беларусь, город Гомель. Чтобы сыграть одну игру, мы должны были заплатить 450 долларов".

"Ветераны космических войск" 1+1

Кроме того, победители "Лиги смеха" рассказали о том, как устроен рабочий процесс в КВН.

"Если брать Премьер-лигу младшего Маслякова, то точно дошли б до финала. А если брать Высшую, то зависит от редакторов. В "Лиге смеха" мы приносим материал и редакторы нам помогают и направляют в правильное русло. А поехали б в Москву – и сразу бы получили отказ. Или попросили бы написать номер про семью или про такое, что надо им. Думаю, что много чего мы б даже не написали из нынешнего материала, окажись мы в Москве", – говорит Куран.

"Ветераны космических войск" 1+1

"Рабочий процесс там устроен иначе. Мы общались с нашими коллегами из Баку, команда "Как по маслу". Они самые недавние выходцы из российского КВН. Редакторы сходу тебя направляют в авторские группы. Есть определенные люди, которым ты приносишь сумасшедшие деньги, они что-то под тебя пишут, заставляют что-то делать. Там нет свободы мысли для юмориста", – добавил Дамницкий.

"Ветераны космических войск" 1+1

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятом сезоне юмористической программы "Лига смеха" команда "Днепр" сделала острую пародию на Зеленского и актера Станислава Боклана.

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