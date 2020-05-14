"Там депрессивная атмосфера!" Экс-ведущая "Орла и решки" Бадоева высказалась об Украине

Экс-ведущая программы "Орел и решка" Жанна Бадоева, которая сейчас живет в Италии, высказалась об Украине.

Так, по словам звезды, она раньше любила приезжать в Киев. Ведь, по ее мнению, это было процветающее место. Однако сейчас Бадоева считает, что Украина не развивается и в ней очень депрессивная атмосфера. Об этом она рассказала в интервью программе "Слава+" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Жанна Бадоева Фото: vokrug.tv

"Украину швыряет со стороны в сторону, не могу назвать это развитием. Я очень хорошо помню Киев до всех этих жутких событий. Раньше я очень любила приезжать в него, это было процветающее место. Сейчас там очень депрессивная атмосфера, у меня чувство небезопасности. Очень странные изменения происходят", – поделилась телеведущая.

Также она добавила, что не скучает по Украине. Ведь сейчас такое время, когда "можно сесть на самолет и через несколько часов быть где угодно".

Жанна Бадоева Скриншот с видео

"Понимаешь, сейчас такое время, что ты не чувствуешь себя каким-то оторвышем откуда-то. Что такое скучаешь? Это раньше, если ты уезжал куда-то, эмигрировал – это все, катастрофа. Это было невозможно. А что сейчас? Несколько часов, и ты в Киеве или еще где-то. Поэтому нет такого, чтобы я скучала. Ко мне все приезжают, я тоже езжу в Украину", – подытожила Бадоева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая Жанна Бадоева рассказала о карантине в Италии.

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