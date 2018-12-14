''Такого поворота я не ожидала'': новый клип ''Время и Стекло'' вызвал ажиотаж в сети

В пятницу, 14 декабря, состоялась долгожданная премьера нового хита украинской поп-группы "Время и Стекло" под названием "Песня про лицо". Ролик сразу же вызвал ажиотаж в сети.

Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале группы. По сюжету клипа "нечто, не поддающееся контролю" проникает в людей, "заражая" их энергией и заставляя танцевать (чтобы просмотреть, доскрольте новость до конца).

Фото: nadyadorofeeva

Отметим, что артисты Надежда Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) предстали в ролике в дерзких образах. Кроме того, в клипе певица имеет рыжие волосы и короткую стрижку.

Фото: nadyadorofeeva

Также за два часа с момента премьеры клип набрал около 110 тысяч просмотров и более 11 тысяч лайков.

Фото: скриншот

В комментариях под видео мнения поклонников разделились. Одни написали, что клип вышел очень крутым, а другие отметили, что ждали чего-то большего.

"Очень круто! Особенно начало, до мурашек", "Песня и клип очень крутые", "Самый классный клип, который реально качает", "Я от вас такого не ожыдал. Не узнаю вас", "Я думала будет лучше", "Прикольный клип. Но раньше было интересней и круче", — написали пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Время и Стекло" стала первой украинской группой по количеству просмотров. Так, их клип на песню "Имя 505" набрал больше 200 миллионов просмотров на YouTube.