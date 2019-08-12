"Такое не должно, с*ка, происходить!" Российские звезды жестко высказались о митинге в Москве

Российские артисты Егор Крид и Сергей Лазарев гневно высказались об инциденте, который произошел 10 августа во время митинга в Москве.

Так, в сети появилось видео, на котором видно, как после массового собрания во время задержания полицейский ударил девушку кулаком в живот. По словам Егора и Сергея, чтобы она не сделала, такого не должно происходить (видео смотрите ниже).

Сергей Лазарев и Егор Крид

"Бл*ть, увидел эту жесть в YouTube и не могу пройти мимо этого пиз**ца! Каким надо быть ублюдком, чтобы ударить под дых слабый пол. Вообще наплевать, что она сделала, такое просто не должно, с*ка, происходить! Я очень надеюсь, что на это обратят внимание, его найдут, накажут и ему это все таки не сойдет с рук", — написал Егор Крид.

Также Лазарев заявил, что это позор и он против насилия в любом проявлении.

"Я не могу не выложить этот ролик, который я увидел у Егора. Чтобы она ни сделала, мужик не может бить женщину!! А этот "не человек" — еще и при исполнении ! Хотелось бы увидеть его лицо! Стыдоба! Позор! Я против насилия в любом проявлении", — написал Сергей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

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