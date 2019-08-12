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"Такое не должно, с*ка, происходить!" Российские звезды жестко высказались о митинге в Москве

2.8т Читать материал на украинском

Российские артисты Егор Крид и Сергей Лазарев гневно высказались об инциденте, который произошел 10 августа во время митинга в Москве.

Так, в сети появилось видео, на котором видно, как после массового собрания во время задержания полицейский ударил девушку кулаком в живот. По словам Егора и Сергея, чтобы она не сделала, такого не должно происходить (видео смотрите ниже).

"Такое не должно, с*ка, происходить!" Российские звезды жестко высказались о митинге в Москве

Сергей Лазарев и Егор Крид

"Бл*ть, увидел эту жесть в YouTube и не могу пройти мимо этого пиз**ца! Каким надо быть ублюдком, чтобы ударить под дых слабый пол. Вообще наплевать, что она сделала, такое просто не должно, с*ка, происходить! Я очень надеюсь, что на это обратят внимание, его найдут, накажут и ему это все таки не сойдет с рук", — написал Егор Крид.

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Также Лазарев заявил, что это позор и он против насилия в любом проявлении.

"Я не могу не выложить этот ролик, который я увидел у Егора. Чтобы она ни сделала, мужик не может бить женщину!! А этот "не человек" — еще и при исполнении ! Хотелось бы увидеть его лицо! Стыдоба! Позор! Я против насилия в любом проявлении", — написал Сергей.

Бл*ть... увидел эту жесть в Ютубе и не могу пройти мимо этого п*здеца! Каким надо быть ублюдком, чтобы ударить под дых слабый пол. Вообще наплевать, что она сделала, такое просто не должно сука происходить! Я очень надеюсь, что на это ОБРАТЯТ внимание, его найдут, накажут и ему это все таки не сойдёт с рук!!! Я уже лично подал запрос и мне пообещали его найти! Если у кого-то есть любая информация кто этот "полицецский", и ФИО Девушки пришлите мне в direct. P.s. Так как почти любое мое действие или решение привлекает внимание общественность и активно обсуждается, то постараюсь направить это в нужное русло и привлечь внимание к этому максимальное кол-во людей. Можете херачить меня дальше, ваше право, НО мимо ЭТОЙ ситуации с насилием я проходить не буду, просто больно на это смотреть...

Публикация от Егор Крид | #HeartBreakKid (@egorkreed)

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Персоны
Сергей Лазарев Егор Крид
Место
Россия Москва
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Andreychyk Andrey
Andreychyk Andrey
И вы еще нас Украинцев называете фашистами - Вы твари нелюди. Ударить женщину это самое низкое.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Російські зірки з мітингу одразу вирушають грати на корпоративі у богатіїв, тому шо мітінг мітінгом, а бабло за розкладом. Це всё розплата за кримнаш, Донбас, Грузію ........... Ніхто вас, холопів, рятувати не буде від скрєпних дрючків поліцаїв, нічних обшуків та автозаків.
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