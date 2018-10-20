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СпортLady

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''Такие трусы просто неприличны'': Лорак резко раскритиковали за откровенное фото

141.9тЧитать материал на украинском

Новое фото известной украинской певицы Ани Лорак, которая живет и работает в России, раскритиковали в сети.

Снимок в блестящем ультракоротком наряде, полностью открывающим ноги, звезда опубликовала на своей странице в Instagram. "Пусть день будет светлым!" - написала под фото артистка.

Подписчики заметили, что ноги исполнительницы на фотографии тщательно отредактировали, а откровенную одежду многие назвали безвкусной и вульгарной.

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''Трусы неприличны!'' Лорак раскритиковали за откровенное фото

instagram.com/anilorak

"Зачем? Талант есть, красота есть, пусть трусы бесталанные светят жопами", "Тонна фотошопа на ногах", "Перестань перекраивать пластикой свое красивое лицо", "Каролина, зачем трусы? Это просто неприлично, не надо больше фото в трусах, вам это не идет и портит ваш статус", "Стала страшной", "Кольчуга", "Как бы вас сороки не унесли", "Фото обычное, ничем не примечательное, некрасивое, любительское. Я не знаю, что за команда профессионалов трудится, но не очень... Пора всех уволить. Безвкусица", - пишут в комментариях.

''Трусы неприличны!'' Лорак раскритиковали за откровенное фото
''Трусы неприличны!'' Лорак раскритиковали за откровенное фото
''Трусы неприличны!'' Лорак раскритиковали за откровенное фото
''Трусы неприличны!'' Лорак раскритиковали за откровенное фото
''Трусы неприличны!'' Лорак раскритиковали за откровенное фото
''Трусы неприличны!'' Лорак раскритиковали за откровенное фото
''Трусы неприличны!'' Лорак раскритиковали за откровенное фото
''Трусы неприличны!'' Лорак раскритиковали за откровенное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак, переживающая скандальный разрыв со своим супругом, сделала душещипательное признание.

Персона
Ани Лорак
Объекты
шоу-бизнесInstagram
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Комментарии на сайте не модерированы
Маленко Алексей
Маленко Алексей
этот помоечный сайт будет таким образом освещать каждую фотографию певицы, при этом отбирая самые едкие комменты хейтеров? ребята, идите в АТО, это не работа.
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Lenina Elena
Lenina Elena
Маленко Алексей, Почему Вы не в АТО? На что отправляете "ребят", убийство своего народа? Одесса помнит всё.
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Иванов Александр
Иванов Александр
Именной костюм Оксаны Билозир в Верховной Раде лучше?????
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