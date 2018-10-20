''Такие трусы просто неприличны'': Лорак резко раскритиковали за откровенное фото

Новое фото известной украинской певицы Ани Лорак, которая живет и работает в России, раскритиковали в сети.

Снимок в блестящем ультракоротком наряде, полностью открывающим ноги, звезда опубликовала на своей странице в Instagram. "Пусть день будет светлым!" - написала под фото артистка.

Подписчики заметили, что ноги исполнительницы на фотографии тщательно отредактировали, а откровенную одежду многие назвали безвкусной и вульгарной.

instagram.com/anilorak

"Зачем? Талант есть, красота есть, пусть трусы бесталанные светят жопами", "Тонна фотошопа на ногах", "Перестань перекраивать пластикой свое красивое лицо", "Каролина, зачем трусы? Это просто неприлично, не надо больше фото в трусах, вам это не идет и портит ваш статус", "Стала страшной", "Кольчуга", "Как бы вас сороки не унесли", "Фото обычное, ничем не примечательное, некрасивое, любительское. Я не знаю, что за команда профессионалов трудится, но не очень... Пора всех уволить. Безвкусица", - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак, переживающая скандальный разрыв со своим супругом, сделала душещипательное признание.