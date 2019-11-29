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29 ноября • обновлено в 10:41
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"Такие страшные ноги, одна кость": экс-возлюбленная Тимати напугала изможденным видом

5.7т
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Бывшая возлюбленная Тимати и мама его дочки Алена Шишкова снова шокировала поклонников новым фото.

На снимке, опубликованном в Instagram, девушка сфотографирована в мини-юбке, которая оголила слишком худые ноги.

Алена Шишкова

Алена Шишкова

Инстаграм

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Фигура Шишковой всегда вызывает бурные обсуждения в сети. Пользователи опасаются за здоровье Алены, глядя на то, как девушка буквально тает на глазах. В сети нередко отмечают, что худоба экс-возлюбленной Тимати вовсе не выглядит здоровой.

Алена Шишкова

Алена Шишкова

Инстаграм

В этот раз фанатов также встревожил снимок Шишковой.

Алена Шишкова

Алена Шишкова

Инстаграм

В комментариях под фотографией подписчики принялись обсуждать фигуру звезды:

"Такие страшные ноги, одна кость": экс-возлюбленная Тимати напугала изможденным видом
"Такие страшные ноги, одна кость": экс-возлюбленная Тимати напугала изможденным видом
"Такие страшные ноги, одна кость": экс-возлюбленная Тимати напугала изможденным видом
"Такие страшные ноги, одна кость": экс-возлюбленная Тимати напугала изможденным видом
"Такие страшные ноги, одна кость": экс-возлюбленная Тимати напугала изможденным видом
"Такие страшные ноги, одна кость": экс-возлюбленная Тимати напугала изможденным видом
"Такие страшные ноги, одна кость": экс-возлюбленная Тимати напугала изможденным видом
"Такие страшные ноги, одна кость": экс-возлюбленная Тимати напугала изможденным видом
"Такие страшные ноги, одна кость": экс-возлюбленная Тимати напугала изможденным видом
"Такие страшные ноги, одна кость": экс-возлюбленная Тимати напугала изможденным видом
"Такие страшные ноги, одна кость": экс-возлюбленная Тимати напугала изможденным видом
"Такие страшные ноги, одна кость": экс-возлюбленная Тимати напугала изможденным видом

Инстаграм

"Такие страшные ноги, одна кость": экс-возлюбленная Тимати напугала изможденным видом

Инстаграм

"Такие страшные ноги, одна кость": экс-возлюбленная Тимати напугала изможденным видом

Инстаграм

"Такие страшные ноги, одна кость": экс-возлюбленная Тимати напугала изможденным видом

Инстаграм

"Такие страшные ноги, одна кость": экс-возлюбленная Тимати напугала изможденным видом

Инстаграм

Как собщал OBOZREVATEL, российский рэпер Тимати и его невеста Анастасия Решетова 16 октября официально стали родителями. У пары родился наследник. По словам Тимати, Решетова рожала в одной из клиник Москвы.

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Автор
Анна Михно
Персона
Алена Шишкова
Место
Россия
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