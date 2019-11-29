"Такие страшные ноги, одна кость": экс-возлюбленная Тимати напугала изможденным видом

Бывшая возлюбленная Тимати и мама его дочки Алена Шишкова снова шокировала поклонников новым фото.

На снимке, опубликованном в Instagram, девушка сфотографирована в мини-юбке, которая оголила слишком худые ноги.

Алена Шишкова Инстаграм

Фигура Шишковой всегда вызывает бурные обсуждения в сети. Пользователи опасаются за здоровье Алены, глядя на то, как девушка буквально тает на глазах. В сети нередко отмечают, что худоба экс-возлюбленной Тимати вовсе не выглядит здоровой.

Алена Шишкова Инстаграм

В этот раз фанатов также встревожил снимок Шишковой.

Алена Шишкова Инстаграм

В комментариях под фотографией подписчики принялись обсуждать фигуру звезды:

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Как собщал OBOZREVATEL, российский рэпер Тимати и его невеста Анастасия Решетова 16 октября официально стали родителями. У пары родился наследник. По словам Тимати, Решетова рожала в одной из клиник Москвы.

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