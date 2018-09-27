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''Такие люди заслуживают уважения'': Дидусенко поблагодарила ''ДНРовца'' Прилепина за поддержку

1.4тЧитать материал на украинском

Скандальная Вероника Дидусенко, лишенная титула "Мисс Украина-2018" поблагодарила российского писателя Захара Прилепина, который воевал на стороне террористов "ДНР".

Во время пресс-конференции журналист спросил как, по ее мнению, поддержка Прилепина может сказаться на ее имидже. Дидусенко ответила, что не знает кто это.

''Такие люди заслуживают уважения'': Дидусенко поблагодарила ''ДНРовца'' Прилепина за поддержку
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Журналист объяснил, что Прилепин - это популярный российский писатель, который воевал на стороне террористов "ДНР".

"Я благодарна за любую поддержку в мой адрес. Я к сожалению не знаю человека о котором вы говорите, но я очень счастлива, что есть люди которые понимают, что существуют дискриминационные правила. Это достойно уважения и я горжусь такими людьми", - сказала Дидусенко.

Отметим, что Прилепин действительно выражает поддержку Дидусенко в социальных сетях.

''Такие люди заслуживают уважения'': Дидусенко поблагодарила ''ДНРовца'' Прилепина за поддержку

19:49

Как ранее писал OBOZREVATEL, у оскандалившейся Дидусенко раскрыли изнанку конкурса ''Мисс Украина''.

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Sam Vik
Sam Vik
Так она ещё и тупая.
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