МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

''Такая старая'': поклонников обеспокоил внешний вид Лорак

2.1тЧитать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая стала жертвой публичной супружеской измены, обеспокоила внешним видом поклонников.

Артистка опубликовала в своем аккаунте в Instagram снимок со своей дочерью Софией, которая присутствовала вместе со звездной мамой в музыкальном проекте "Голос". Пользователи заметили, что певица выглядит постаревшей и уставшей.

"Моя маленькая помощница всегда со мной в проекте "Голос", – подписала Лорак под фотографией, на которой она обнимает Софию, сидя на судейском кресле.

Новости
Муж Ани Лорак сделал татуировку с именем любимой: опубликовано фото

"Только я заметила старую дряблую тетку? А, это же вы", "Ужас какой...сделайте ей коррекцию бровей", "Лорак такая старая", "Из-за пластики на Машку Распутину похожа", "Глаза заплаканные как-будто", - написали в сети.

''Такая старая'': поклонников обеспокоил внешний вид Лорак
''Такая старая'': поклонников обеспокоил внешний вид Лорак
''Такая старая'': поклонников обеспокоил внешний вид Лорак
''Такая старая'': поклонников обеспокоил внешний вид Лорак
''Такая старая'': поклонников обеспокоил внешний вид Лорак

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи Лорак раскритиковали из-за неудачно выбранного наряда, который прибавил ей сразу несколько килограмм.

Персона
Ани Лорак
Объект
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги