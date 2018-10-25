''Такая старая'': поклонников обеспокоил внешний вид Лорак

Украинская певица Ани Лорак, которая стала жертвой публичной супружеской измены, обеспокоила внешним видом поклонников.

Артистка опубликовала в своем аккаунте в Instagram снимок со своей дочерью Софией, которая присутствовала вместе со звездной мамой в музыкальном проекте "Голос". Пользователи заметили, что певица выглядит постаревшей и уставшей.

"Моя маленькая помощница всегда со мной в проекте "Голос", – подписала Лорак под фотографией, на которой она обнимает Софию, сидя на судейском кресле.

"Только я заметила старую дряблую тетку? А, это же вы", "Ужас какой...сделайте ей коррекцию бровей", "Лорак такая старая", "Из-за пластики на Машку Распутину похожа", "Глаза заплаканные как-будто", - написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи Лорак раскритиковали из-за неудачно выбранного наряда, который прибавил ей сразу несколько килограмм.