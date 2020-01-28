"Такая сексуальная": 42-летняя Климова завела сеть горячими фото в купальнике

Российская актриса Екатерина Климова показала роскошную фигуру в соблазнительном купальнике.

Фотографии 42-летняя артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Екатерина Климова tvc.ru

Так, на фото Екатерина запечатлена во время отдыха на пляже. В кадре Климова появилась в соблазнительном голубом купальнике с эффектным вырезом на спине.

Екатерина Климова в купальнике Instagram @klimovagram

Екатерина Климова в купальнике Instagram @klimovagram

Екатерина Климова в купальнике Instagram @klimovagram

Поклонники актрисы не смогли остаться равнодушными, увидев фотографии Екатерины. В комментариях фанаты засыпали звезду комплиментами:

"Как можно быть такой красивой", "Такая сексуальная", "Пример для меня, как должна выглядеть многодетная мама", "Богиня", "Эталон женской красоты".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Наталья Бочкарева сверкнула соблазнительными формами на новой фотографии. На снимке актриса позирует в пиджаке, который надела на голое тело.

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