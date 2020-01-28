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28 января • обновлено в 09:28
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"Такая сексуальная": 42-летняя Климова завела сеть горячими фото в купальнике

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Российская актриса Екатерина Климова показала роскошную фигуру в соблазнительном купальнике.

Фотографии 42-летняя артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Екатерина Климова

Екатерина Климова

tvc.ru

Новости
Maruv показала стройную фигуру в купальнике: горячие фото

Так, на фото Екатерина запечатлена во время отдыха на пляже. В кадре Климова появилась в соблазнительном голубом купальнике с эффектным вырезом на спине.

Екатерина Климова в купальнике

Екатерина Климова в купальнике

Instagram @klimovagram

Екатерина Климова в купальнике

Екатерина Климова в купальнике

Instagram @klimovagram

Екатерина Климова в купальнике

Екатерина Климова в купальнике

Instagram @klimovagram

Поклонники актрисы не смогли остаться равнодушными, увидев фотографии Екатерины. В комментариях фанаты засыпали звезду комплиментами:

"Как можно быть такой красивой", "Такая сексуальная", "Пример для меня, как должна выглядеть многодетная мама", "Богиня", "Эталон женской красоты".

"Такая сексуальная": 42-летняя Климова завела сеть горячими фото в купальнике
"Такая сексуальная": 42-летняя Климова завела сеть горячими фото в купальнике
"Такая сексуальная": 42-летняя Климова завела сеть горячими фото в купальнике
"Такая сексуальная": 42-летняя Климова завела сеть горячими фото в купальнике
"Такая сексуальная": 42-летняя Климова завела сеть горячими фото в купальнике
"Такая сексуальная": 42-летняя Климова завела сеть горячими фото в купальнике
"Такая сексуальная": 42-летняя Климова завела сеть горячими фото в купальнике
"Такая сексуальная": 42-летняя Климова завела сеть горячими фото в купальнике

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Наталья Бочкарева сверкнула соблазнительными формами на новой фотографии. На снимке актриса позирует в пиджаке, который надела на голое тело.

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Автор
Анна Михно
Персона
Екатерина Климова
Место
Россия
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