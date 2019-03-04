"Так звучит Украина!" Участница "Голос країни" взорвала сеть своим выступлением

Участница вокального шоу "Голос країни" Оксана Муха восхитила пользователей сети своим исполнением песни "Де ти тепер?" легендарной певицы Квитки Цисык. Так, ей удалось развернуть к себе двух тренеров — Дана Балана и Потапа.

В результате она выбрала команду Дана, тем самым оставив Потапа без экстра-участника. Менее чем за сутки выступление Мухи набрало тысячи просмотров и сотни комментариев.

Оксана Муха Скриншот из видео

Оксана Муха Скриншот из видео

Оксана Муха — украинская певица и скрипачка, лауреат Гран-при первого Международного конкурса украинского романса им. Квитки Цисык. С детства она увлекается творчеством Цисык и видит свою миссию в том, чтобы прославлять ее песни и доносить их до как можно большего количества слушателей.

Выступление Мухи вызвало в сети ажиотаж. Многие поклонники вокального шоу "Голос" и Квитки Цисык отметили, что это исполнение было одним из лучших на проекте.

Меньше чем за сутки видео с выступлением Оксаны Мухи набрало больше 70 тысяч просмотров и сотни комментариев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 3 марта, на телеканале "1+1" прошел седьмой выпуск вокального шоу "Голос країни". Традиционно кресла судей заняли певица Тина Кароль, рэпер и продюсер Потап, танцор и певец Дима Монатик, а также их молдавский коллега Дан Балан.

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