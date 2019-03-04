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"Так звучит Украина!" Участница "Голос країни" взорвала сеть своим выступлением

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Участница вокального шоу "Голос країни" Оксана Муха восхитила пользователей сети своим исполнением песни "Де ти тепер?" легендарной певицы Квитки Цисык. Так, ей удалось развернуть к себе двух тренеров — Дана Балана и Потапа.

В результате она выбрала команду Дана, тем самым оставив Потапа без экстра-участника. Менее чем за сутки выступление Мухи набрало тысячи просмотров и сотни комментариев.

Оксана Муха

Оксана Муха

Скриншот из видео

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Оксана Муха

Оксана Муха

Скриншот из видео

Оксана Муха — украинская певица и скрипачка, лауреат Гран-при первого Международного конкурса украинского романса им. Квитки Цисык. С детства она увлекается творчеством Цисык и видит свою миссию в том, чтобы прославлять ее песни и доносить их до как можно большего количества слушателей.

Выступление Мухи вызвало в сети ажиотаж. Многие поклонники вокального шоу "Голос" и Квитки Цисык отметили, что это исполнение было одним из лучших на проекте.

Меньше чем за сутки видео с выступлением Оксаны Мухи набрало больше 70 тысяч просмотров и сотни комментариев.

"Так звучит Украина!" Участница "Голос країни" взорвала сеть своим выступлением
"Так звучит Украина!" Участница "Голос країни" взорвала сеть своим выступлением
"Так звучит Украина!" Участница "Голос країни" взорвала сеть своим выступлением
"Так звучит Украина!" Участница "Голос країни" взорвала сеть своим выступлением
"Так звучит Украина!" Участница "Голос країни" взорвала сеть своим выступлением
"Так звучит Украина!" Участница "Голос країни" взорвала сеть своим выступлением
"Так звучит Украина!" Участница "Голос країни" взорвала сеть своим выступлением
"Так звучит Украина!" Участница "Голос країни" взорвала сеть своим выступлением
"Так звучит Украина!" Участница "Голос країни" взорвала сеть своим выступлением
"Так звучит Украина!" Участница "Голос країни" взорвала сеть своим выступлением
"Так звучит Украина!" Участница "Голос країни" взорвала сеть своим выступлением
"Так звучит Украина!" Участница "Голос країни" взорвала сеть своим выступлением
"Так звучит Украина!" Участница "Голос країни" взорвала сеть своим выступлением

Как ранее писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 3 марта, на телеканале "1+1" прошел седьмой выпуск вокального шоу "Голос країни". Традиционно кресла судей заняли певица Тина Кароль, рэпер и продюсер Потап, танцор и певец Дима Монатик, а также их молдавский коллега Дан Балан.

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Читайте все новости по теме "Голос країни" на OBOZREVATEL.

Тема
Голос країни
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Шинкаренко Виктор
Шинкаренко Виктор
Вот кого надо отправлять на Евровидение! Горе-организаторы...
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2
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Camobar Camcon
Camobar Camcon
Нащо ми проводили євровідбір, ось представник України на Євро,
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Славина Антонина
Славина Антонина
голос Оксани - УНІВЕРСАЛЬНИЙ !!! Читаю коменти - і докорінно не згодна, щодо обмеженності у вокальному амплуа. Стверджую, як фахівець! (а не як музичні недоучки аласанія з квінтою, що "зклепали" нам скандальний відбір до Евробачення) у Оксани ДУЖЕ гарні перспективи. У неї прекрасний ІНСТРУМЕНТ голос, яким вона віртуозно користується...Тонко відчува музику у повній гармонії з власною душею і з душею НАЦІЇ. Браво!!! Все буде добре! Неймовірний потенціал. Бажаю успіху!
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