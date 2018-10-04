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''Так точно, я ваша с*чка'': Слепаков записал пошлый хит об отравителях Скрипаля

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Известный российский комик Семен Слепаков выпустил пошлую песню "О Солсберецком шпиле", посвященную отравителям Скрипаля – Петрову и Боширову, который на самом деле является агентом ГРУ Анатолием Чепигой.

Видео появилось в YouTube. Слепаков поглумился над нетрадиционной ориентацией ГРУшников и описал, чем они могли заниматься в Солсбери.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Британии 4 мартанервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва. Несмотря на то, что Скрипалей удалось спасти, инцидент спровоцировал международный скандал - многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления. В преступлении подозревают россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали недалеко от дома Скрипалей в день покушения.

Позже они дали публичное интервью, в котором рассказали, что приезжали в Солсбери для осмотра достопримечательностей. А визит в этот город им якобы посоветовали друзья. Журналисты проанализировали рассказ Петрова и Боширова и нашли доказательства его лживости.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Семен Слепаков
Место
Россия
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