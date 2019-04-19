"Так постоянно": жена Зеленского рассказала о его главном недостатке

Супруга украинского шоумена, кандидата в президенты Владимира Зеленского Елена раскрыла "темные стороны" своего супруга, с которыми она столкнулась за годы их совместной жизни.

Так, по мнению Елены Зеленской, больше всего недостатки проявляются в бытовой жизни. Об этом она рассказала в интервью изданию "Апостроф".

"Недостатки мужа – бытовые вещи. Он бывает рассеянным. Бывает, много всего планирует, может на день запланировать с десяток встреч и еще пытаться на них все успеть, хотя это физически невозможно", – отметила Елена.

Зеленский с женой Еленой

Также она подчеркнула, что с Владимиром тяжело отдыхать, поскольку он настолько озабочен работой, что даже будучи далеко, не может отвлечься от дел и полноценно уделить время семье.

"Он трудоголик. Не умеет расслабляться, кажется, что он такой веселый, балагур, но когда мы едем на отдых, то только день на третий его отпускает, и он может посмотреть вокруг и не быть в напряженном состоянии. В быту он рассеянный, не знает, где что лежит, и так постоянно – все ищет. Раньше у него вообще не было ключей от квартиры, и только в прошлом году мы их ему дали – чтобы в дверь не звонил, потому что он поздно приходит. И теперь он эти ключи ищет каждый день", – подытожила Зеленская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская рассказала, что была категорически против участия Владимира в выборах главы государства.

Спустя некоторое время она сменила свое мнение и теперь считает, что шоумен Владимир Зеленский может противостоять своему конкуренту на выборах, действующему главе государства Петру Порошенко, и достойно покажет себя на дебатах.

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