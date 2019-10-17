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17 октября • обновлено в 16:00
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"Так похожа на маму": Лобода впервые показала родителей

1.2т Читать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, впервые поделилась снимком своих родителей.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram, публично поздравив родных с годовщиной свадьбы.

"38 лет назад мои родители стали мужем и женой. И сегодня они по-прежнему друг за друга горой", — написала Лобода.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Фото из Instagram

Родители Светланы Лободы

Родители Светланы Лободы

Фото из Instagram

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Поклонники также присоединились к поздравлениям и отметили, что Светлана очень похожа на маму.

"Поздравляю, крепкого здоровья им", "На маму похожа", "Светлана Сергеевна, вы с мамой одно лицо", "Красивая пара и дочь красавица. Поздравляю", "Мамины глаза", — написали люди.

"Так похожа на маму": Лобода впервые показала родителей
"Так похожа на маму": Лобода впервые показала родителей
"Так похожа на маму": Лобода впервые показала родителей
"Так похожа на маму": Лобода впервые показала родителей
"Так похожа на маму": Лобода впервые показала родителей
"Так похожа на маму": Лобода впервые показала родителей
"Так похожа на маму": Лобода впервые показала родителей

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июня 2019 младшая сестра Светланы Лободы Ксения вышла замуж. Певица на свадьбе сестры отличилась пошлым танцем, в котором была задействована и ее дочь Ева.

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Светлана Лобода
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