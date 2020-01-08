"Так похожа на маму": дочь Началовой растет ее копией. Фото

13-летняя дочь Юлии Началовой Вера с возрастом становится все больше похожа на свою маму.
К такому выводу пришли поклонники, увидев новое фото девочки, которое на своей странице в Instagram опубликовал ее отец Евгений Алдонин.
Юлия Началова с дочкой Верой
ВокругТВ
Так, после смерти певицы Алдонин стал чаще общаться и видеться с дочкой. Не стали исключением и новогодние выходные – их папа и дочь тоже провели вместе.
А на днях Евгений опубликовал новый совместный снимок с Верой.
В комментариях под фото поклонники отметили, что девочка становится все больше похожа на свою маму Юлию Началову:
"Мамины глаза", "Становится похожа на маму", "Сейчас прям становится видно хорошо черты лица Юлии у Веры".
Евгений Алдонин с дочкой Верой
Instagram @evgeny_aldonin
Евгений Алдонин с дочкой Верой
Instagram @evgeny_aldonin
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностямив социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram