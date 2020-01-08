"Так похожа на маму": дочь Началовой растет ее копией. Фото

13-летняя дочь Юлии Началовой Вера с возрастом становится все больше похожа на свою маму.

К такому выводу пришли поклонники, увидев новое фото девочки, которое на своей странице в Instagram опубликовал ее отец Евгений Алдонин.

Юлия Началова с дочкой Верой ВокругТВ

Так, после смерти певицы Алдонин стал чаще общаться и видеться с дочкой. Не стали исключением и новогодние выходные – их папа и дочь тоже провели вместе.

А на днях Евгений опубликовал новый совместный снимок с Верой.

В комментариях под фото поклонники отметили, что девочка становится все больше похожа на свою маму Юлию Началову:

"Мамины глаза", "Становится похожа на маму", "Сейчас прям становится видно хорошо черты лица Юлии у Веры".

Евгений Алдонин с дочкой Верой Instagram @evgeny_aldonin

Евгений Алдонин с дочкой Верой Instagram @evgeny_aldonin

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