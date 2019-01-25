МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

''Так модно?'' Лобода вызвала замешательство новым фото

1.8тЧитать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, поставила поклонников в замешательство сценическим образом.

Соответствующие снимки поп-дива опубликовала в своем Instagram, что вызвало критику среди пользователей сети.

"С чего все начиналось. Как говорят мои девочки, с ярких пятен. Отличная работа, малышки! Невероятно талантливо! Спасибо", – подписала Лобода под снимками.

Новости
''Превратилась в порнозвезду'': полуголая Лорак вызвала негодование в сети эротичным фото
''Так модно?'' Лобода вызвала замешательство новым фото

Instagram @lobodaofficial

Пользователей удивили длинные ноги певицы, а также сам наряд, разрисованный красками. Некоторые также отметили, что Лобода постарела.

"Думала, что вы на ходулях", "Это каблуки такие высокие или рост на самом деле такой", "Стареешь", "Кто-то тонер рассыпал? Или брюнетов стригли", "Сейчас так одеваться модно?", "Началось все с того, что однажды я написала "Давайте, скинемся Лободе на новое платье", а вы удалили мой коммент", "Тот неловкий момент, когда картину одели на тебя", – прокомментировали пользователи.

Эскизы

Эскизы

Instagram @lobodaofficial

Эскизы

Эскизы

Instagram @lobodaofficial

''Так модно?'' Лобода вызвала замешательство новым фото
''Так модно?'' Лобода вызвала замешательство новым фото
''Так модно?'' Лобода вызвала замешательство новым фото
''Так модно?'' Лобода вызвала замешательство новым фото
''Так модно?'' Лобода вызвала замешательство новым фото
''Так модно?'' Лобода вызвала замешательство новым фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода шокировала поклонников ссадинами и синяками на руках и ногах после концерта в Москве.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Светлана Лобода
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
5
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги