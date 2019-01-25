''Так модно?'' Лобода вызвала замешательство новым фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, поставила поклонников в замешательство сценическим образом.

Соответствующие снимки поп-дива опубликовала в своем Instagram, что вызвало критику среди пользователей сети.

"С чего все начиналось. Как говорят мои девочки, с ярких пятен. Отличная работа, малышки! Невероятно талантливо! Спасибо", – подписала Лобода под снимками.

Instagram @lobodaofficial

Пользователей удивили длинные ноги певицы, а также сам наряд, разрисованный красками. Некоторые также отметили, что Лобода постарела.

"Думала, что вы на ходулях", "Это каблуки такие высокие или рост на самом деле такой", "Стареешь", "Кто-то тонер рассыпал? Или брюнетов стригли", "Сейчас так одеваться модно?", "Началось все с того, что однажды я написала "Давайте, скинемся Лободе на новое платье", а вы удалили мой коммент", "Тот неловкий момент, когда картину одели на тебя", – прокомментировали пользователи.

Эскизы Instagram @lobodaofficial

Эскизы Instagram @lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода шокировала поклонников ссадинами и синяками на руках и ногах после концерта в Москве.

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