Украинский шоумен Сергей Притула обратился с резким заявлением к хейтерам из России и так называемой "ЛДНР", где призвал их не хвастаться сомнительными "достижениями" на Донбассе и пригрозил "вынести" оттуда всех оккупантов.

Соответствующее видео телеведущий и волонтер Притула разместил на своем канале на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Притула высмеял пророссийских хейтеров, показав им фрагменты видео российского пропагандиста Александра Сладкова, где тот рассказывал, как войска оккупантов сбили беспилотник ВСУ "Лелека 100". При этом шоумен указал на противоречивые факты, а также добавил, что по стечению обстоятельств в руках у Сладкова оказался тот беспилотник, который для украинских бойцов купил он вместе с волонтерами.

Сергей Притула Слово и Дело

Обращение записано на русском языке. Притула указал, что это первое и последнее его русскоязычное видео.

"Хочу обратиться к тем людям, которые заходят на мой канал похейтить из России, а также частично к нашим гражданам, которые живут на территории Донбасса и Крыма. Недавно мои друзья из ВСУ показали мне занятное видео с российским блогером Сладковым, где тот со "щенячьей радостью" рассказывает о сбитом украинском беспилотнике. Я хочу прояснить некоторые факты", – указал Притула, опровергая слова Сладкова.

Фрагмент видео со Сладковым YouTube (скриншот видео)

Так, шоумен подчеркнул, что российский пропагандист рассказывает о том, сколько стоит беспилотник "Лелека" и ПТУР (противотанковая управляемая ракета), которые производятся в Украине, сравнивая их со стоимостью российского автомобиля Lada Priora.

"Давайте по пунктам. Ваши "Приора" – г*вно: а нашы ПТУРы – это круто. И их у нас много. Беспилотник "Лелека 100" – действительно продукт промышленного производства, изготовляется он в Днепре. Лелека – по русски "аист". У нас в Украине аист приносит семьям детишек, а вот "Лелека" приносит оккупантам проблемы на Донбассе", – отметил Сергей и продолжил:

Притула обратился к российским хейтерам YouTube (скриншот видео)

"Я, может быть, и не обратил бы внимание на это видео, если бы не одно маленькое "но". вы, пид***сы, сбили "Лелеку", которую купил я. А теперь об интересном. Зайчишки, вы так громко орете о том, что сбили украинский беспилотник за $10 тыс., но почему вы, вояки хе**вы, не рассказываете, как сбили этот беспилотник? Вы грохнули его из ЗРК "ОСА". То есть вы недоговорили. Ребятишки, вы пачкой за $50 тыс. сбили мою пачку в 10 тысяч долларов. Такой обмен 1:5 меня устраивает".

Затем Притула провел параллель между украинской армией и боевиками "ЛДНР".

Притула обратился к российским хейтерам YouTube (скриншот видео)

"Я на пальцах объясню. Когда вы убиваете нашего солдата, его в последний путь провожают всем городом или селом на коленях. Отдают честь защитнику Родины. А когда убивают вашего, его ночью тихонько закапывают, как собаку. А родственников заставляют молчать о причине смерти. Ваши раненые солдаты валяются по унылым больничкам без господдержки. Наши раненые бойцы проходят реабилитацию в клиниках Германии, Чехии, США, Канады и Израиля. И, мне кажется, кто-кто, а израильтяне не стали бы лечить фашистов. Но если они лечат наших солдат, а ваших – нет. Так кто из нас фашист тогда?" – едко высказался Притула.

И под конец обращения он добавил, что за армией оккупантов стоит только власть, а за украинскими солдатами – весь народ. И обратился к героям видео со сбитым беспилотником.

Притула обратился к российским хейтерам YouTube (скриншот видео)

"Вы так ловко взяли подмышку борт, который я купил. Так вот, в один прекрасный день вас точно так же под мышкой вынесут из Донецка. Это сделают ваши "орки" или наш десант, не важно, но главное, что это обязательно будет. Ждите, мальчики", – подытожил Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула рассказал, что по его мнению мешает Украине разбогатеть. Шоумен указал, что причиной не является война в стране.