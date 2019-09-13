"Так и хочется укусить!" Леся Никитюк возбудила фанатов пышной грудью

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала пышную грудь.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в оранжевом топе и зеленом пиджаке, в руках Никитюк держала голубику.
Леся Никитюк
Фото из Instagram
Леся Никитюк засветила грудь
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Леси и засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Леся Никитюк сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Леся Никитюк засветила грудь
Фото из Instagram
Соблазнительная Леся Никитюк
Фото из Instagram
Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Леся Никитюк в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Леся Никитюк сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело и без макияжа.
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