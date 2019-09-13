"Так и хочется укусить!" Леся Никитюк возбудила фанатов пышной грудью

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала пышную грудь.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в оранжевом топе и зеленом пиджаке, в руках Никитюк держала голубику.

Леся Никитюк Фото из Instagram

Леся Никитюк засветила грудь Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Леси и засыпали ее комплиментами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело и без макияжа.

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