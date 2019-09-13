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13 сентября • обновлено в 13:10
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"Так и хочется укусить!" Леся Никитюк возбудила фанатов пышной грудью

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала пышную грудь.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в оранжевом топе и зеленом пиджаке, в руках Никитюк держала голубику.

"Так и хочется укусить!" Леся Никитюк возбудила фанатов пышной грудью

Леся Никитюк

Фото из Instagram

"Так и хочется укусить!" Леся Никитюк возбудила фанатов пышной грудью

Леся Никитюк засветила грудь

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Леси и засыпали ее комплиментами.

"Так и хочется укусить!" Леся Никитюк возбудила фанатов пышной грудью
"Так и хочется укусить!" Леся Никитюк возбудила фанатов пышной грудью
"Так и хочется укусить!" Леся Никитюк возбудила фанатов пышной грудью
"Так и хочется укусить!" Леся Никитюк возбудила фанатов пышной грудью
"Так и хочется укусить!" Леся Никитюк возбудила фанатов пышной грудью
"Так и хочется укусить!" Леся Никитюк возбудила фанатов пышной грудью

Предлагаем посмотреть и другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

"Так и хочется укусить!" Леся Никитюк возбудила фанатов пышной грудью

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Так и хочется укусить!" Леся Никитюк возбудила фанатов пышной грудью

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Так и хочется укусить!" Леся Никитюк возбудила фанатов пышной грудью

Леся Никитюк засветила грудь

Фото из Instagram

"Так и хочется укусить!" Леся Никитюк возбудила фанатов пышной грудью

Соблазнительная Леся Никитюк

Фото из Instagram

"Так и хочется укусить!" Леся Никитюк возбудила фанатов пышной грудью

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Так и хочется укусить!" Леся Никитюк возбудила фанатов пышной грудью

Леся Никитюк в откровенном купальнике

Фото из Instagram

"Так и хочется укусить!" Леся Никитюк возбудила фанатов пышной грудью

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело и без макияжа.

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Персона
Леся Никитюк
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
А титьки уже обвисли.
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