"Так бывшему еще никто не мстил!" Комики разгромили Милонова за его ненависть к геям

Кристина Долматова Люди 22:52, 17.04.2020 Обновлено: 22:53, 17.04.2020

Российские комики высмеяли депутата Госдумы РФ Виталия Милонова за его ненависть к гомосексуалистам.

Так, он стал гостем комедийного YouTube-шоу Roast Battle, которое проходит в формате "прожарки". Там Милонова и осыпали жесткими шутками (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Виталий Милонов
Скриншот с видео

Юлия Демиденкова во время своей "прожарки" депутата напомнила о том, что он неоднократно выступал против отношений гомосексуалов и участвовал в принятии закона о запрете пропаганды гомосексуальных отношений.

"Так бывшему еще, конечно, никто не мстил", – подчеркнула она.

Юлия Демиденкова и Виталий Милонов
Скриншот с видео

"Почему Милонов не подал в суд на Землю, хотя она на 70 процентов голубая?" – заметил комик Вадим Постильный.

Вадим Постильный и Виталий Милонов
Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские комики жестко пошутили над скандальной телеведущей Ксенией Собчак.

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Шоу Люди

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