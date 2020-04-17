"Так бывшему еще никто не мстил!" Комики разгромили Милонова за его ненависть к геям

Российские комики высмеяли депутата Госдумы РФ Виталия Милонова за его ненависть к гомосексуалистам.
Так, он стал гостем комедийного YouTube-шоу Roast Battle, которое проходит в формате "прожарки". Там Милонова и осыпали жесткими шутками (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Виталий Милонов
Скриншот с видео
Юлия Демиденкова во время своей "прожарки" депутата напомнила о том, что он неоднократно выступал против отношений гомосексуалов и участвовал в принятии закона о запрете пропаганды гомосексуальных отношений.
"Так бывшему еще, конечно, никто не мстил", – подчеркнула она.
Юлия Демиденкова и Виталий Милонов
Скриншот с видео
"Почему Милонов не подал в суд на Землю, хотя она на 70 процентов голубая?" – заметил комик Вадим Постильный.
Вадим Постильный и Виталий Милонов
Скриншот с видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские комики жестко пошутили над скандальной телеведущей Ксенией Собчак.
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