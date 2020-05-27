Тайный любовник Волочковой ошарашил заявлением: была беременна и изменяла в сауне

Бизнесмен из Твери Владислав Фоменко заявил, что в 2014 году скандальная балерина Анастасия Волочкова была беременна от него.

Так, по словам мужчины, на момент, когда он узнал, что Анастасия в положении – они жили вместе уже пять месяцев. И, к слову, не раз заводили разговор об общем ребенке. Об этом Фоменко сообщил изданию "КП".

Анастасия Волочкова Фото: today.ua

"Пять месяцев мы жили вместе. Заводили разговоры об общем ребенке. Когда Настя сообщила мне, что у нее задержка и, возможно, она беременна, я целовал и гладил ее животик. Срок был примерно пять недель", – рассказал бизнесмен.

Он также добавил, что тогда помогал делать балерине ремонт в ее новом доме. Однако вскоре застал Волочкову в сауне с водителем и ушел от нее.

Анастасия Волочкова и Владислав Фоменко Фото: kp.ru

"В новом доме Настя захотела сделать ремонт. Я предложил помощь моих друзей, их компания занимается ремонтом. Сказал Насте, что затраты беру на себя. Бригада начала работу… А потом случилось жуткое. Я застал Настю в сауне с ее водителем. Это было в том самом новом доме, где шел ремонт, где мы планировали растить нашего малыша. Я собрал вещи и уехал. Настя позвонила мне только на следующий день. Но не затем, чтобы попросить прощения. Она кричала, что рабочие, которые продолжали делать ремонт, мошенники. Рабочие тоже звонили и жаловались, что она была нетрезвой. Я был в шоке: она же беременна. Звонил ей, но выяснилось, что она заблокировала мой номер", – заявил Фоменко.

К слову, по словам бизнесмена, он давно уже поставил "точку" в отношениях с Волочковой. Но его до сих пор волнует, что же произошло с их ребенком.

Анастасия Волочкова Фото: instagram/volochkova_art

"В отношениях с Настей я давно поставил точку. Лишь один вопрос не дает мне покоя: Настя, что стало с нашим ребенком? Если он родился и растет, то что с ним? Его воспитывает твоя мать или ты отдала его чужим людям? Я по-прежнему у Насти в черном списке и не могу выяснить это у нее. Прошу ее ответить мне хотя бы через прессу", – подытожил мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая Дана Борисова заявила, что у Анастасии Волочковой алкогольная зависимость. Она отмечала, что балерину надо срочно спасать.

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