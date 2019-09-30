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30 сентября • обновлено в 14:26
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Тайная дочь Сергея Лазарева: от кого родилась и как выглядит

3.1т Читать материал на украинском

В сети появилась информация о том, кто родил дочь российскому певцу Сергею Лазареву.

Так, по словам Telegram-канала "Только никому", ребенка выносила не суррогатная мать. У артиста есть жена, которую он скрывает. Недавно они вместе подыскивали новую квартиру в связи с расширением семьи.

Сергей Лазарев с сыном и дочерью

Сергей Лазарев с сыном и дочерью

Фото из Instagram

"Я уже в ноябре знал, что у Лазарева родился второй ребенок. Он через наше агентство в течение полугода искал квартиру в Лужниках. Ему нужна была большая, так как тесно с двумя детьми стало. Когда нашли подходящий объект, он пришел на показ один, потом сказал, что еще жена хочет посмотреть. И в отдельный день приходила супруга. Кроме того, когда они начинали искать квартиру, то она еще беременна была", — сообщил Telegram-каналу агент по недвижимости.

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Сергей Лазарев с сыном и дочерью

Сергей Лазарев с сыном и дочерью

Скриншот с видео

Сергей Лазарев с дочерью

Сергей Лазарев с дочерью

Скриншот с видео

Дочь Лазарева

Дочь Лазарева

Скриншот с видео

Сергей Лазарев с дочерью на прогулке

Сергей Лазарев с дочерью на прогулке

Скриншот с видео

Сергей Лазарев кормит дочь

Сергей Лазарев кормит дочь

Скриншот с видео

Сергей Лазарев показал новорожденную дочь

Сергей Лазарев показал новорожденную дочь

Скриншот с видео

Также удалось выяснить, что предполагаемая супруга Лазарева — его близкая подруга Анна Белодедова. Девушке чуть больше тридцати, она занимается онлайн-торговлей одеждой.

Вероятная жена Лазарева Анна Белодедова

Вероятная жена Лазарева Анна Белодедова

Фото из Instagram

Анна Белодедова

Анна Белодедова

Фото из Instagram

Анна Белодедова празднует день рождения

Анна Белодедова празднует день рождения

Фото из Instagram

Анна Белодедова

Анна Белодедова

Фото из Instagram

Анна Белодедова в свадебной фотосессии

Анна Белодедова в свадебной фотосессии

Фото из Instagram

Анна Белодедова сексуально позирует на камеру

Анна Белодедова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Тайная дочь Сергея Лазарева: от кого родилась и как выглядит
Тайная дочь Сергея Лазарева: от кого родилась и как выглядит

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился неоднозначный снимок со "свадьбы" российского певца Сергея Лазарева, где он запечатлен вместе с невестой у алтаря.

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Персона
Сергей Лазарев
Место
Россия
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