Тайная дочь Сергея Лазарева: от кого родилась и как выглядит

В сети появилась информация о том, кто родил дочь российскому певцу Сергею Лазареву.

Так, по словам Telegram-канала "Только никому", ребенка выносила не суррогатная мать. У артиста есть жена, которую он скрывает. Недавно они вместе подыскивали новую квартиру в связи с расширением семьи.

Сергей Лазарев с сыном и дочерью Фото из Instagram

"Я уже в ноябре знал, что у Лазарева родился второй ребенок. Он через наше агентство в течение полугода искал квартиру в Лужниках. Ему нужна была большая, так как тесно с двумя детьми стало. Когда нашли подходящий объект, он пришел на показ один, потом сказал, что еще жена хочет посмотреть. И в отдельный день приходила супруга. Кроме того, когда они начинали искать квартиру, то она еще беременна была", — сообщил Telegram-каналу агент по недвижимости.

Сергей Лазарев с сыном и дочерью Скриншот с видео

Сергей Лазарев с дочерью Скриншот с видео

Дочь Лазарева Скриншот с видео

Сергей Лазарев с дочерью на прогулке Скриншот с видео

Сергей Лазарев кормит дочь Скриншот с видео

Сергей Лазарев показал новорожденную дочь Скриншот с видео

Также удалось выяснить, что предполагаемая супруга Лазарева — его близкая подруга Анна Белодедова. Девушке чуть больше тридцати, она занимается онлайн-торговлей одеждой.

Вероятная жена Лазарева Анна Белодедова Фото из Instagram

Анна Белодедова Фото из Instagram

Анна Белодедова празднует день рождения Фото из Instagram

Анна Белодедова Фото из Instagram

Анна Белодедова в свадебной фотосессии Фото из Instagram

Анна Белодедова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился неоднозначный снимок со "свадьбы" российского певца Сергея Лазарева, где он запечатлен вместе с невестой у алтаря.

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