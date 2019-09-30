Тайная дочь Сергея Лазарева: от кого родилась и как выглядит

В сети появилась информация о том, кто родил дочь российскому певцу Сергею Лазареву.
Так, по словам Telegram-канала "Только никому", ребенка выносила не суррогатная мать. У артиста есть жена, которую он скрывает. Недавно они вместе подыскивали новую квартиру в связи с расширением семьи.
Сергей Лазарев с сыном и дочерью
Фото из Instagram
"Я уже в ноябре знал, что у Лазарева родился второй ребенок. Он через наше агентство в течение полугода искал квартиру в Лужниках. Ему нужна была большая, так как тесно с двумя детьми стало. Когда нашли подходящий объект, он пришел на показ один, потом сказал, что еще жена хочет посмотреть. И в отдельный день приходила супруга. Кроме того, когда они начинали искать квартиру, то она еще беременна была", — сообщил Telegram-каналу агент по недвижимости.
Сергей Лазарев с сыном и дочерью
Скриншот с видео
Сергей Лазарев с дочерью
Скриншот с видео
Дочь Лазарева
Скриншот с видео
Сергей Лазарев с дочерью на прогулке
Скриншот с видео
Сергей Лазарев кормит дочь
Скриншот с видео
Сергей Лазарев показал новорожденную дочь
Скриншот с видео
Также удалось выяснить, что предполагаемая супруга Лазарева — его близкая подруга Анна Белодедова. Девушке чуть больше тридцати, она занимается онлайн-торговлей одеждой.
Вероятная жена Лазарева Анна Белодедова
Фото из Instagram
Анна Белодедова
Фото из Instagram
Анна Белодедова празднует день рождения
Фото из Instagram
Анна Белодедова
Фото из Instagram
Анна Белодедова в свадебной фотосессии
Фото из Instagram
Анна Белодедова сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился неоднозначный снимок со "свадьбы" российского певца Сергея Лазарева, где он запечатлен вместе с невестой у алтаря.
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