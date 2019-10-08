Тайна смерти культового актера в России: раскрыта окончательная причина

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра "Феникс", где перед смертью находился российский актер Дмитрий Марьянов, и обнародовали причину смерти артиста.

Так, он ушел из жизни в результате сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

Дмитрий Марьянов Фото: teleprogramma.pro

Отмечается, что перед смертью Марьянов неоднократно жаловался сотрудникам центра на тяжелое состояние, однако глава учреждения Оксана Богданова никак не реагировала на это. По сведениям Следственного комитета, своевременное обращение к медикам могло бы спасти артисту жизнь. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. Директора центра обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также в оставлении в опасности.

Дмитрий Марьянов Фото: myslo.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о смерти в Москве популярного актера Александра Числова ("Интерны", "Не родись красивой"), который болел пневмонией.

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