"Сыну стыдно": ведущая Дом-2 нарвалась на критику из-за голого фото

Ведущая "Дом-2" и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова столкнулась с критикой в сети из-за откровенного снимка.

На фотографии, опубликованной в Instagarm, Орлова позирует полностью обнаженной в бассейне.

Ольга Орлова Инстаграм

Голую грудь Ольга прикрыла рукой, а вот обнаженные ягодицы были видны в кадре.

По всей видимости, звезда расчитывала на положительные комментарии под публикацией, ведь сопроводила пост подписью: "Фото заряжено на позитив".

Ольга Орлова Инстаграм

Ольга Орлова Инстаграм

Однако под снимком подписчики принялись критиковать слишком откровенную фотографию Орловой:

"Все ниже и ниже Оля опускается", "Истинное лицо...", "Вообще с ума сошла", "Перед своим мужчиной оголяться нужно, а не на весь мир".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что звезда скандального телепроекта "Дом-2" Нелли Ермолаева поделилась провокационным фото со своим полуторагодовалым сыном Мироном и нарвалась на критику сети.

Соответствующий снимок женщина опубликовала на своей странице в Instagram. На нем они вместе с мальчиком позировали полностью голыми

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