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29 ноября • обновлено в 12:39
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"Сыну стыдно": ведущая Дом-2 нарвалась на критику из-за голого фото

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Ведущая "Дом-2" и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова столкнулась с критикой в сети из-за откровенного снимка.

На фотографии, опубликованной в Instagarm, Орлова позирует полностью обнаженной в бассейне.

Ольга Орлова

Ольга Орлова

Инстаграм

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Голую грудь Ольга прикрыла рукой, а вот обнаженные ягодицы были видны в кадре.

По всей видимости, звезда расчитывала на положительные комментарии под публикацией, ведь сопроводила пост подписью: "Фото заряжено на позитив".

Ольга Орлова

Ольга Орлова

Инстаграм

Ольга Орлова

Ольга Орлова

Инстаграм

Однако под снимком подписчики принялись критиковать слишком откровенную фотографию Орловой:

"Все ниже и ниже Оля опускается", "Истинное лицо...", "Вообще с ума сошла", "Перед своим мужчиной оголяться нужно, а не на весь мир".

"Сыну стыдно": ведущая Дом-2 нарвалась на критику из-за голого фото
"Сыну стыдно": ведущая Дом-2 нарвалась на критику из-за голого фото
"Сыну стыдно": ведущая Дом-2 нарвалась на критику из-за голого фото
"Сыну стыдно": ведущая Дом-2 нарвалась на критику из-за голого фото
"Сыну стыдно": ведущая Дом-2 нарвалась на критику из-за голого фото
"Сыну стыдно": ведущая Дом-2 нарвалась на критику из-за голого фото
"Сыну стыдно": ведущая Дом-2 нарвалась на критику из-за голого фото
"Сыну стыдно": ведущая Дом-2 нарвалась на критику из-за голого фото
"Сыну стыдно": ведущая Дом-2 нарвалась на критику из-за голого фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что звезда скандального телепроекта "Дом-2" Нелли Ермолаева поделилась провокационным фото со своим полуторагодовалым сыном Мироном и нарвалась на критику сети.

Соответствующий снимок женщина опубликовала на своей странице в Instagram. На нем они вместе с мальчиком позировали полностью голыми

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Автор
Анна Михно
Персона
Ольга Орлова
Место
Россия
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