Сыну скандальной Королевой – 18: как он выглядит сейчас

19 февраля сыну украинской певицы Наташи Королевой, которая сейчас живет и работает в России, исполнилось 18 лет. В честь этого певица показала свежее видео с именинником.

Так, ролик был опубликован на странице знаменитости в Instagram.

Наташа Королева podrobnosti.ua

По всей видимости, видео – бекстейдж фотосессии. В кадре Архип позирует в белой расстегнутой рубашке, демонстрируя голый торс.

Ролик Королева сопроводила трогательным поздравлением с днем рождения:

"Сыночек, сегодня тебе 18! Как много интересного у тебя впереди ! Мир открывает для тебя столько возможностей для реализации всех твоих талантов и желаний! Будь счастлив, успешен, востребован,любим! Я очень хочу, чтобы улыбка всегда сопровождала тебя на твоем пути! Люблю тебя! Твоя мама".

В комментариях поклонники принялись обсуждать повзрослевшего Архипа. Многие пришли к выводу, что парень вырос точной копией своего отца Сергея Глушко.

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип Instagram @arkhipglushko

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип Instagram @arkhipglushko

Наташа Королева с сыном Instagram @arkhipglushko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Наташа Королева пошутила над родным языком и угодила в скандал.

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