Главная Новости
19 февраля • обновлено в 12:26
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Сыну скандальной Королевой – 18: как он выглядит сейчас

921
Читать материал на украинском

19 февраля сыну украинской певицы Наташи Королевой, которая сейчас живет и работает в России, исполнилось 18 лет. В честь этого певица показала свежее видео с именинником.

Так, ролик был опубликован на странице знаменитости в Instagram.

Наташа Королева

Наташа Королева

podrobnosti.ua

Новости
"Только порнография на уме!" Муж Королевой полностью разделся на камеру

По всей видимости, видео – бекстейдж фотосессии. В кадре Архип позирует в белой расстегнутой рубашке, демонстрируя голый торс.

Ролик Королева сопроводила трогательным поздравлением с днем рождения:

"Сыночек, сегодня тебе 18! Как много интересного у тебя впереди ! Мир открывает для тебя столько возможностей для реализации всех твоих талантов и желаний! Будь счастлив, успешен, востребован,любим! Я очень хочу, чтобы улыбка всегда сопровождала тебя на твоем пути! Люблю тебя! Твоя мама".

В комментариях поклонники принялись обсуждать повзрослевшего Архипа. Многие пришли к выводу, что парень вырос точной копией своего отца Сергея Глушко.

Сыну скандальной Королевой – 18: как он выглядит
Сыну скандальной Королевой – 18: как он выглядит
Сыну скандальной Королевой – 18: как он выглядит
Сыну скандальной Королевой – 18: как он выглядит
Сыну скандальной Королевой – 18: как он выглядит
Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип

Instagram @arkhipglushko

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип

Instagram @arkhipglushko

Наташа Королева с сыном

Наташа Королева с сыном

Instagram @arkhipglushko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Наташа Королева пошутила над родным языком и угодила в скандал.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Анна Михно
Персона
Наташа Королева
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги